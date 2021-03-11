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Avrupa’nın en büyük bulut bilişim şirketindeki yangın milyonlarca web sitesini devre dışı bıraktı

11.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Fransa’daki Avrupa’nın en büyük bulut bilişim şirketinde çıkan yangın sonucu aralarında resmi hükümet sayfalarının da bulunduğu milyonlarca web sitesi devre dışı kaldı.Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa’nın en büyük bulut bilişim şirketi OVHcloud’a ait tesiste dün yangın çıktı.

Fransa’daki Avrupa’nın en büyük bulut bilişim şirketinde çıkan yangın sonucu aralarında resmi hükümet sayfalarının da bulunduğu milyonlarca web sitesi devre dışı kaldı.
Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa’nın en büyük bulut bilişim şirketi OVHcloud’a ait tesiste dün yangın çıktı. Yaklaşık 100 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle dört veri merkezinden biri kullanılamaz hale gelirken diğerleri de hasar gördü. Sunucuların hasar görmesi sonucu banka, mağaza ve hükümet kurumlarına ait sitelerinin de aralarında bulunduğu milyonlarca web sitesi devre dışı kaldı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Octave Klaba yaptığı açıklamada, "İtfaiyeciler olay yerine hemen geldi. Ancak yangını hemen kontrol altına alamadılar. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ekipmanların yeniden yapılandırması ve fiber optik bağlantıların denetlenmesi planlandı” dedi.
Yangından etkilenen sunucuların Fransa, İngiltere, Polonya’daki hükümet sayfaları da dahil olmak üzere 3.6 web sitesine hizmet verdiği belirtildi. Firma, Pazartesi günü halka arz planlarını başlattığını duyurmuştu.

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