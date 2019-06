Avrupa’nın en büyük çaplı teleskobu Erzurum’da inşa ediliyor

Doğu Anadolu gözlem evi yerleşkesi inşasında incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 bin 170 metrede Konaklı Karakaya tepelerinde Türkiye’nin en büyük çaplı teleskop yapımı inşaatını ziyaret etti.

Barındırdığı teknoloji açısından Uluslararası bir gözlem evi olduğu için dünya çağında buluşlara ve araştırmalara ev sahipliği yapacak araştırma merkezinde Avrupa’nın en büyük teleskobu yer alıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraber ziyaret ettiği “Turistik bir lokasyon olan bilime ve astrofiziğe meraklı insanları Erzurum’a çekeceğiz diye nitelediği gözlem evinin ziyareti sırasında ATASAM Başkanı Astrofizik Bölümü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak’dan bilgi aldı.

Ejder tepesiyle eşdeğer rakıma sahip 3170 metre rakımda, Atatürk üniversitesi bünyesinde dünyanın en önemli gözlem merkezine yaklaşık 4 metre kar eşliğinde çıkıldı. Manzarası ve doğasıyla büyüleyen Karakaya tepeleri Vali Okay Memiş’i adeta büyüledi.

Okay Memiş, “Burayı görmek istedim, Burada Erzurum bilim üretecek ve sadece bu teleskop sayesinde bir bilim şehri olacak biz bu yolu ıslah edeceğiz bu tepeye çıkan yol çok kötü durumda yaz kış bu alanı hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için kullanacağız. Turistik bir lokasyon olan bilime ve astrofiziğe meraklı insanları Erzurum’a çekeceğiz. Bilim adamlarını vatandaşları, öğrencileri buraya çekeceğiz. Dünyanın en önemli teleskoplarından biri şuan inşa ediliyor ve 2020’nin sonunda bitmesi planlanan bu muhteşem doğa ve büyüleyici bir atmosfere sahip bir bölge burası, Havaalanından yarım saatte ulaşabileceğiniz bir teleskop olacak yaklaşık 200 milyon TL ye mal oldu bilimsel yatırımlarla artık batıya imrenmeyip kendi yatırım merkezlerimizi yetiştireceğiz. Artık yeni yatırım ve projelerle bilim alnında iki çift laf söyleyecek vaziyete gelmek istiyoruz” dedi.

“İlime bilime hakim olan bir nesil yetiştirmeyi, özgüveni yüksek vatandaşlar olmayı amaçlıyoruz” diyen Memiş, “Bilime hakim olan dünyayı tanır, Bilime hakim olan dünyayı tanır, Cenabı Hakkı tanır” ifadelerinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise “Buraya kurulan teleskop Avrupa’da kurulmuş en büyük çaplı (4 metre çaplı) teleskop olma özelliğine sahip, burası bir turizm şehri ulaşım konusunda Teleskop İtalya’da deneme aşamasında, bu yıl taşıyacağız Rusya’da aynamız var bu yılın sonuna doğru kubbe montajını tamamlayacağız seneye ışık görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Teleskop tamamlandığında belirli günlerde, ziyaretçilerin teleskopla bakmasına izin verileceği öğrenildi.

Yamaç paraşütü ve ofroad gibi sporlarında yapılabileceği bölge, İkinci Ejder pisti niteliğinde görülüyor aynı zamanda, insanların hem kayakla hem astrofizikle ilgilenmesinin amaçlanıyor.