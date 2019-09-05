HABER

"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" film seti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

BKM'nin "Gamonya: Hayaller Ülkesi" adlı sinema filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da çekildi

KOCAELİ (AA) - Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni sinema filmine, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM'nin, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan Ormanya'da çekildi.

Filmin çekimleri, Ormanya'daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette gerçekleştirildi.

BKM'nin Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi ve teknik ekip, doğası ve zengin canlı popülasyonuyla dikkati çeken Ormanya'ya hayran kaldı.

Film, özel olarak hazırlanan dekor ve kostümlerinin yanı sıra, heyecan verici hikayesiyle hem çocukları hem de büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek.

BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya'ya gelen çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı.

OrmanKöy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de sergilenecek.

Yarıyıl tatilinde çocukların beğenisine sunulacak film sayesinde tüm Türkiye Ormanya'nın güzelliklerine şahit olacak.

Ormanya'nın birçok noktasında çekilen sahnelerle Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sunulacak.

Açıldığı ilk günden itibaren doğal yaşam tutkunlarının değişmez mekanı haline gelen Ormanya'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen Kurban Bayramı'nda tabiat ve milli parklar içinde 255 bin 787 kişiyle en çok ziyaret edilen yer olduğu açıklanmıştı.

Çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulu, karavan ve çadır kamp alanı, OrmanKöy gibi alanları ile doğa tutkunlarına farklı maceralar yaşama imkanı sunan Ormanya, sinema sektörü tarafından da keşfedildi.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun toplandıKocaeli sahillerinden 53 ton yosun toplandı
Faruk Çelik’ten bomba açıklamalarFaruk Çelik’ten bomba açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.