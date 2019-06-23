Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasında

Kocaeli’deki Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, yabancı kampçıların gözde mekanlarından oldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kocaeli Büyüklşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkına yerli turistler gibi yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. İçerisinde bulunan hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş parkurları sebebiyle Kocaeli ve çevre illerden büyük yoğun ilgi gören doğal yaşam parkı, yabancı turistlerinde rotasına girdi. Doğal yaşam parkında bulunan çadır ve karavan kamp alanlarına gelen yabancı turistler, doğa ile iç içe şehir iç içe yüzlerce hayvanının hemen dibinde zaman geçirme fırsatı buluyor.

24 saat güvenli kamp imkanı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan karavan ve çadır kamp alanı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor. 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler de sağlanıyor. Onlarca türdeki hayvanı görme ve yürüyüş parkurlarından faydalanabildikleri doğal yaşam parkını çok beğendiğini söyleyen yabancı turistler, kamp alanındaki olanakların da kendilerini cezbettiğini ifade ediyorlar.