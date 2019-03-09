- "Yarasaların korunmasına da bir katkımız olacak"

Yorulmaz, 38 böcekle beslenen yarasa türünün, yaklaşık 27'sinin çeşitli sebeplerle ormanlarda aktivite gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu sebeple orman içlerindeki yaşlı ağaç kovuklarında yuvalanabiliyorlar ya da başka yerde yuvalansa da beslenmek maksadıyla ormana geliyorlar. Bu bilgiden anlıyoruz ki ormanlar içerisindeki böcekler yarasaların önemli besin kaynaklarını oluşturuyorlar. Biz de burada 'zararlı böceklerle sivri sineklerle yarasaları nasıl kullanabiliriz' diye düşündük. Bu kapsamda, 3 farklı tipte 25 tane yarasa doğal yaşam yuvası yapıldı ve bunları doğal yaşam parkında değişik habitatlara yerleştiriyoruz. Birinci aşamada bunlara yarasaların yerleşmesini bekliyoruz. Kaç yarasa türü yerleşecek, onları anlamaya çalışacağız. Bunlar hangi türlerdir onları tespit edeceğiz. Daha sonra ise bunların dışkılarından hangi böcek türleriyle beslendiklerini anlamaya çalışacağız."

Yarasaların, yaban hayatının gizemli türleri olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Çok bilinen türleri değildir. Bir de insanlar yarasaların vampiri çağrıştırmasından dolayı çekinirler. Burada onların doğal hizmetlerini de gösterip, yarasaların daha sevimli hale gelmesini sağlayacağız. Yarasaların korunmasına da bir katkımız olacak." dedi.