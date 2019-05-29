- Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVRUPA'NIN en büyük göçmen kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu belirtilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 25 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Akbar Omar Tawfeeq’in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek yaşadığı Ataköy’deki lüks konaklarda güvenlik görevlilerine, alışveriş yaptığı esnafa ve özellikle yakınlarını taşıyan taksicilere yüksek meblağlarda bahşiş verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI ORTAYA ÇIKINCA OPERASYON BAŞLATILDI

Akbar Omar Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu suç örgütü yöneticilerin yurtdışına kaçma planı yaptıkları tespit edilince 1 yıldır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 25 Mayıs’ta İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı.