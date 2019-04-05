Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açan Wonderland Eurasia, girişte geçerli olarak yapılacak kartların internet üzerindeki satışı için www.biletinial.com ile anlaştı.

Açılışı merakla beklenen Wonderland Eurasia, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan ve yılda 5 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi beklenen Wonderland Eurasia’da ayrıca, gelen konukların yüklenen kredi ile daha az rakama daha çok eğlence ünitesinden faydalanması için kartlı giriş sistemi uygulamasına geçildi. Online olarak alınabilecek kartların satışları için ise online bilet satış sitesi www.biletinial.com ile anlaşma sağlandı. Anlaşma ile Wonderland Eurasia’ya ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gişe ve kuyruk beklemeden internet üzerinden tercihlerine göre alacakları online giriş kartları ile parka giriş ve tercih ettikleri eğlenceli aktiviteleri gerçekleştirebilecekler.

Tüm girişler için ücretlerin hem online hem de gişelerden aynı rakama olacağının da vurgusunu yapan Wonderland Eurasia, park ücretlerini de resmi olarak açıkladı. Yaş aralığına bakmadan tek kişilik kartlarda 25 TL belirlenen fiyatta, 5 TL’si giriş ücreti olarak değerlendirilirken 20 TL’si eğlence ünitelerinde kullanılacak kredi yerine geçiyor. Yetişkin-çocuk günlük limitsiz 150 TL, yetişkin-çocuk günlük limitsiz VIP 190TL, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz 950 TL, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz VIP bin 250 TL, yetişkin-çocuk VIP tur günlük 750 TL, yetişkin-çocuk günlük 50 TL, 0-2 yaş ücretsiz, 4 kişilik aile günlük 80 TL, 5 kişilik aile 94 TL, 6 kişilik aile için ise 100 TL olarak belirlendi.