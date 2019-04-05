HABER

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açan Wonderland Eurasia, girişte geçerli olarak yapılacak kartların internet üzerindeki satışı için www.biletinial.com ile anlaştı.Açılışı merakla beklenen Wonderland Eurasia, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açan Wonderland Eurasia, girişte geçerli olarak yapılacak kartların internet üzerindeki satışı için www.biletinial.com ile anlaştı.
Açılışı merakla beklenen Wonderland Eurasia, dünyanın sayılı tema ve eğlence parkı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan ve yılda 5 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi beklenen Wonderland Eurasia’da ayrıca, gelen konukların yüklenen kredi ile daha az rakama daha çok eğlence ünitesinden faydalanması için kartlı giriş sistemi uygulamasına geçildi. Online olarak alınabilecek kartların satışları için ise online bilet satış sitesi www.biletinial.com ile anlaşma sağlandı. Anlaşma ile Wonderland Eurasia’ya ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gişe ve kuyruk beklemeden internet üzerinden tercihlerine göre alacakları online giriş kartları ile parka giriş ve tercih ettikleri eğlenceli aktiviteleri gerçekleştirebilecekler.
Tüm girişler için ücretlerin hem online hem de gişelerden aynı rakama olacağının da vurgusunu yapan Wonderland Eurasia, park ücretlerini de resmi olarak açıkladı. Yaş aralığına bakmadan tek kişilik kartlarda 25 TL belirlenen fiyatta, 5 TL’si giriş ücreti olarak değerlendirilirken 20 TL’si eğlence ünitelerinde kullanılacak kredi yerine geçiyor. Yetişkin-çocuk günlük limitsiz 150 TL, yetişkin-çocuk günlük limitsiz VIP 190TL, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz 950 TL, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz VIP bin 250 TL, yetişkin-çocuk VIP tur günlük 750 TL, yetişkin-çocuk günlük 50 TL, 0-2 yaş ücretsiz, 4 kişilik aile günlük 80 TL, 5 kişilik aile 94 TL, 6 kişilik aile için ise 100 TL olarak belirlendi.

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Avrupa’nın en büyük tema parkının giriş kartları internetten satın alınabilecek

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
33 bin nüfuslu ilçenin ilk kadın muhtarı33 bin nüfuslu ilçenin ilk kadın muhtarı
Şişli'deki geçersiz oyların sayımı sürüyorŞişli'deki geçersiz oyların sayımı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.