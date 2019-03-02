Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesi Türkiye'de bin 500'e yakın spor tesisi bulunurken, şu an 5 bine yakın spor tesisi var. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını gerçekleştirerek, çok ciddi bir tesisleşme hamlesi yaptık. Avrupa'nın en yeni ve en modern spor tesislerini yaptık." dedi. Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminin yaşandığı otelde, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın ev sahipliğinde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Marmaris'e gönüller yapmaya geldiklerini belirten Kasapoğlu, Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın kendisindeki yerinin ayrı olduğunu söyledi. Ülkede pek çok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini aktaran Kasapoğlu, 2002 sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomiden sanayiye, eğitimden teknolojiye, ulaştırmaya, sağlığa ve spora devasa yatırımlar yapıldığını dile getirdi. Kasapoğlu, 31 Mart'tan sonra ise bu çalışmaların daha da hızlanacağını ifade ederek, şimdiye kadar yatırımlardan ve hizmetlerden eksik kalmış belediyeler bulunduğunu, Marmaris'in de spor alanında gerekli yatırımları alması için çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin spor alanında büyük bir tesisleşme hamlesi gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "2002 öncesi Türkiye'de bin 500'e yakın spor tesisi bulunurken şu an 5 bine yakın spor tesisi var. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını gerçekleştirerek, çok ciddi bir tesisleşme hamlesi yaptık. Avrupa'nın en yeni ve en modern spor tesislerini yaptık." diye konuştu. Kasapoğlu, Avrupa'da ve dünyada isminden söz ettiren sporcular yetiştirmek istediklerini, sporu tabana yayarak sportif anlamda başarıyı yakalamak istediklerini ifade etti. Sporda tesisleşmenin çok önemli olduğuna inandıklarının altını çizen Kasapoğlu, bunun için her il ve ilçede spor yatırımları bulunduğunu kaydetti. Serkan Yazıcı'nın spor alanındaki tecrübesiyle Marmaris'i şaha kaldıracağına inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Marmaris'te tüm imkanların olduğuna inanıyoruz. Marmaris doğasıyla, ormanıyla, deniziyle, su sporlarıyla önemli bir yer. Önümüzdeki günlerde Marmaris'i su sporlarında şaha kaldıracağız. Marmaris'i sadece Türkiye'de değil, dünyada su sporlarında marka haline getirecek bir çalışma yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak spor turizmini önceleyen bir politika izlediklerini aktaran Kasapoğlu, bunu da Marmaris merkezli olarak planladıklarını belirtti. - "Her türlü vesayete karşı durmuş bir milletiz" Demokrasiyi, katılımcılığı özümsemiş bir millet olduklarını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Her türlü vesayete karşı durmuş bir milletiz. Bunun en onurlu ve en şanlı örneğini 15 Temmuz gecesi Marmaris'ten sizler de verdiniz. Sizlerle bu anlamda da ne kadar gurur duysak azdır. 15 Temmuz sonrası önemli bir süreci yaşıyoruz. Yenikapı ruhuyla, ülkemize tuzak ve kumpas kurmak isteyenlere karşı Cumhur İttifakı'nı çok önemsiyoruz. Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin şer cephelerine karşı onurlu duruşunu 31 Mart'ta tüm dünyaya haykıracağız. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Marmaris'te gönül belediyeciliği anlayışının hakim olmasının da çok önem taşıdığını düşünüyorum." Konuşmaların ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na verdiği desteklerden dolayı Serkan Yazıcı, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti. Programa, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.