Matthias von Hein’a göre bu ertelenebilir bir mesele değil.Tipik Trump: Kötü bir üslup ve tehditkârlığın sınırlarını zorlayan bir tweet… Ancak üsluptan bağımsız olarak dikkate değer bir nokta var, o da Trump'ın Avrupa devletlerinden Kürt hapishanelerinde tutulan IŞİD militanlarını geri almalarını talep etmesi.

Donald Trump böylece uzun süredir Suriye'nin kuzeyinden geldiği için kasten duymazdan gelinen bir çağrıya Beyaz Saray'ın ağırlığını koymuş oldu. Avrupa'dan bölgeye giden yüzlerce eski IŞİD savaşçısı buradaki hapishanelerde tutuluyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden gelen kadınlar ise genellikle IŞİD'in hâkimiyet kurduğu bölgelerde dünyaya gelmiş çocuklarıyla birlikte kaldıkları kamplarda belirsiz bir geleceğin endişesini taşıyor.

IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki son topraklarından olan Baghuz'u da kaybetmesiyle söz konusu rakamın daha da artması bekleniyor.

Kürtlerin taşıyamaz hale geldiği yük

Kürtler için bu mahkûmların durumu artık taşımakta zorlandıkları bir yük haline geldi. Trump'ın geçen yıl Aralık ayında açıkladığı Suriye'den çekilme kararı bu konudaki endişelerini daha da artırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir endişe konusunu oluşturuyor. ABD'nin müttefiği YPG'yi terör örgütü olarak tanımlayan Erdoğan, Suriye'de YPG önderliğindeki özerklik deneyimini de bir an önce bertaraf etmek istiyor.