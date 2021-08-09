HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa'nın güneyi alevlere teslim

Avrupa'nın güneyi alevlere teslim

09.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de yangınlar sürerken bölgede yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor.

Sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Avrupa'nın güneyinde günlerdir devam eden yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye'de yangınların büyük bir kısmı söndürülmüş olsa da Muğla'da beş yangının sürdüğü açıklandı.

Binlerce kişi tahliye edildi

Komşu ülke Yunanistan'da da yangınlarla mücadele sürüyor. Eğriboz (Evia) Adası'nda yangınların ada merkezine sıçraması itfaiye görevlileri ve ada sakinlerinin söndürme çalışmaları ile engellenirken, çok sayıda çevre bölgede yangınların devam ettiği bildirildi. Ada sakinleri, bazı bölgelerde havadan ya hiç destek almadıkları ya da çok az destek aldıklarını açıklarken, Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias bunu duman nedeniyle uçuş koşullarının kötüleşmesi ile gerekçelendirdi. Hardalias, dumanın görüşü ciddi şekilde sınırlandırdığını ve yangına havadan müdahale etmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi adadan tahliye edildi.

Uydu görüntülerinde de adanın kuzey bölgesinin adanın kalan kısmı ile bağlantısının kesildiği görüldü. Eğriboz Adası'nın kuzeyinde yangınlar nedeniyle yüzlerce evin ve en az 35 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu tahmin ediliyor. Yunanistan'ın Girit'ten sonra ikinci büyük adası olan adada yangın bir haftadan bu yana söndürülemedi.

İtalya'da da yangınlar sürüyor

İtalya´nın Molise Bölgesi´nde bulunan Campomarino Libo'da da yangınla mücadele sürüyor. En az 400 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilirken yetkililer otellerin, kamp alanlarının ve evlerin boşaltıldığını açıkladı. İtalyan yetkililer, Aspromonte Milli Parkı'nda meydana gelen yangın nedeniyle Calabria'ya da ekip gönderildiğini duyurdu.

Sıcak hava dalgası geliyor

Alevlerle mücadele eden Avrupa'nın güneyinde pazartesi gününden itibaren ise yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yunanistan ve Türkiye'de aşırı sıcaklar iki haftadan bu yana devam ediyor.

dpa/BÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendiUzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Deniz salyasının ardından Marmara için yeni tartışmaDeniz salyasının ardından Marmara için yeni tartışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.