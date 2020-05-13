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Avrupa’nın hedefi sosyal mesafeli yaz tatili

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Avrupa ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturan turizmin önünü açabilmek için tavsiye kararlarını açıkladı.

Avrupa’nın hedefi sosyal mesafeli yaz tatili

Belli şartlar altında Birlik içi seyahat ve yaz tatiline izin verilmesi planlanıyor.AB Komisyonu, Birlik içi seyahat ve yaz tatilinin mümkün olması için, sosyal mesafe kurallarına uyulması suretiyle üye ülkeler arasındaki sınırların açılması tavsiyesinde bulundu.

Komisyon'un "kısıtlamasız serbest dolaşıma" dönme tavsiyeleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarının seyahatlerde de uygulanması öngörülüyor. Belirli koşullar altında turistlerin otellerde kalmaları, restoranlarda yemek yemeleri ve plajlara girmelerinin mümkün kılınması hedefleniyor. Bunlar gerçekleşirken, yeni enfeksiyon dalgalarını önlemek amacıyla durumun sıkı gözetim altında tutulmasının da önemine dikkat çekiliyor.

Komisyon'un tavsiyeleri kapsamında, yolculara havaalanı ve uçakta koruyucu maske takma zorunluluğu getirilecek. Aynı zamanda check-in ve bagaj teslim kontuarları ile bagaj alım bantları, kalabalık oluşmasını engellemek için yeniden organize edilecek. Önerilere göre, uçaklarda orta koltukların boş bırakılması ise söz konusu olmayacak. Havayolu şirketleri, orta koltuk biletlerini satmamanın kâr etmeyi imkansız hale getireceği gerekçesiyle bu fikre sıcak bakmıyordu.

Dış sınırlar kapalı kalacak

AB'nin dış sınırlarının en erken Haziran ortasına kadar seyahatlere kapalı kalması da öngörülüyor. Komisyon ayrıca tüketicilere, iptal edilen uçuş ve tatiller için en az bir yıl boyunca geçerli olacak kuponların verilmesini istiyor. Bu şekilde tüketicilere para iadesi yapılmaması ve turizm alanında faaliyet gösteren firmaların iflas etmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager Çarşamba günü, "Artık düşüncelerimiz yaza ve seyahat etmeyi çok sevdiğimiz yerlere yöneliyor. Bu da, bilimin bize söylediklerinin ışığında, seyahatin yeniden başlamasını sağlamak için kademeli ve dikkatli adımlar atılması anlamına geliyor" diye konuştu.

Komisyon'un tavsiyeleri üye ülkeler için bağlayıcı bir nitelik taşımıyor. Sağlık ve seyahat uygulamaları konusundaki nihai karar devletlerin kendilerine ait.

Koronavirüsün en ciddi biçimde vurduğu ülkelerden olan İspanya‘nın Dışişleri Bakanlığı'ndan iki kaynak, Reuters'a yaptıkları açıklamada, sınırlarının Temmuz ayına kadar tüm yolculara kapalı kalacağını aktardı.

Almanya da sınırlarını Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak açacağını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Seyahat özgürlüğü Avrupa projesinin temelinin bir parçasıdır. Ancak korona zamanlarında Avrupa bundan daha fazlasını, güvenli bir seyahati de sağlamak zorundadır" diye konuşmuştu.

Reuters,AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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