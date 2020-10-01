Avrupa’nın kanunla koruduğu karıncanın yuvaları tek tek tespit ediliyor

Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa Kırmızı Orman Karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları sürüyor. Ülkede sadece Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren ve sayıları son yıllarda azalarak nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası (formica pratensis) için Kırklareli’de ’Tür Eylem Planı’ uygulanıyor. Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Tür Eylem Planı kapsamında Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce arazide çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde Avrupa kırmızı orman karıncası mevcut yuvaları incelenerek, karıncaların yeni yuvaları da kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan yeni karınca yuvaları herhangi bir tahribata karşı tel örgü ile etrafı kapatılması için çalışma başlatıldı. Bu türün korunmasına yönelik Edirne ve Tekirdağ’da da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Avrupa’da kanunla koruma altında

Nesli Tehlike altındaki Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Avrupa’da birçok ülkede kanunla koruma altına alındı. Bu karıncanın nesli Balkan ülkelerinde de hız yok olduğu biliniyor. Türkiye’de ise Trakya Bölgesinde az sayıda yuvaları bulunduğu bilinen Avrupa Kırmızı Orman Karıncası türünün dağılımı ve koruma biyolojisi çalışmaları sürüyor.

Ormanda doğal yollarla mücadele

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası tırtıl, kene, çekirge benzeri gibi bir çok zararlı böcek ve omurgasızları protein kaynağı olarak tüketiyor. Türün korunması ve yuva sayısının arttırılması ile ormanlar için zararlı böceklere karşı doğal yollarla biyolojik mücadelede büyük bir başarı sağlanıyor.

