HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa’nın kanunla koruduğu karıncanın yuvaları tek tek tespit ediliyor

Avrupa’nın kanunla koruduğu karıncanın yuvaları tek tek tespit ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa Kırmızı Orman Karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları devam ediyor.Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları sürüyor.

Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa Kırmızı Orman Karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları devam ediyor.
Türkiye’de sadece Trakya’da görülen ve son yıllarda nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası için Kırklareli’de arazi çalışmaları sürüyor. Ülkede sadece Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren ve sayıları son yıllarda azalarak nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası (formica pratensis) için Kırklareli’de ’Tür Eylem Planı’ uygulanıyor.
Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Tür Eylem Planı kapsamında Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce arazide çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde Avrupa kırmızı orman karıncası mevcut yuvaları incelenerek, karıncaların yeni yuvaları da kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan yeni karınca yuvaları herhangi bir tahribata karşı tel örgü ile etrafı kapatılması için çalışma başlatıldı. Bu türün korunmasına yönelik Edirne ve Tekirdağ’da da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Avrupa’da kanunla koruma altında
Nesli Tehlike altındaki Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Avrupa’da birçok ülkede kanunla koruma altına alındı. Bu karıncanın nesli Balkan ülkelerinde de hız yok olduğu biliniyor. Türkiye’de ise Trakya Bölgesinde az sayıda yuvaları bulunduğu bilinen Avrupa Kırmızı Orman Karıncası türünün dağılımı ve koruma biyolojisi çalışmaları sürüyor.

Ormanda doğal yollarla mücadele
Avrupa Kırmızı Orman Karıncası tırtıl, kene, çekirge benzeri gibi bir çok zararlı böcek ve omurgasızları protein kaynağı olarak tüketiyor. Türün korunması ve yuva sayısının arttırılması ile ormanlar için zararlı böceklere karşı doğal yollarla biyolojik mücadelede büyük bir başarı sağlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklamasıDikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak? Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme
İmamoğlu ve babası yargılanıyordu! Yeni gelişme
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar: İçeriden 'ah' diye bir ses duyduk
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı! Çenesini kırdılar
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı! Sosyal mesafeyi unuttular
Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.