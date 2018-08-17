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Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 21’incisini düzenlediği “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 21’incisini düzenlediği “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 21’inci Yaz Çalıştayı’nı bu yıl da Çeşme’de gerçekleştirecek. Avrupa üniversitelerinden, alanlarının en iyileri olarak nitelendirilen öğretim üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, ayrıca Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar da hazır bulunacak.

HUKUKTA EN YENİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLİP, TARTIŞILACAK

3 Eylül’de başlayıp 10 Eylül’de sona erecek çalıştay kapsamında düzenlenecek seminerler, her gün dört ayrı oturumda gerçekleşecek. Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı yaz çalıştayında, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi ile OHAL sonrası insan hakları alanında yaşanan iyileşmeler ele alınacak.

TÜRKİYE VE AVRUPA’DAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR

İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün ev sahipliğinde organize edilen çalıştayın konukları; Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Almanya’nın önemli Ceza Hukukçularından ve Freiburg Max-Planck Enstitüsü Onursal Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Federal Almanya Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Federal Almanya Danıştay Onursal Başkanı Marion Eckertz-Höfer, Viyana Yüksek Mahkemesi Başkanı Mag. Dr.Anton Sumerauer, Avusturya Yüksek Mahkemesi’nde görevli Başsavcı Prof. Dr. Gabriele Aicher, Almanya Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stephanie Schiedermairve Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Goerlich, Almanya Giessen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Gropp, Almanya Leibniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Nagel, Viyana Üniversitesi’nden Dieter Kindel ve Miskolc Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akos Farkas gibi dünyanın önde gelen hukukçularının yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Tunus, Rusya ve İngiltere’den öğretim üyeleri ile Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar olacak.

DÖRT BAŞLIK ELE ALINACAK

Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı çalıştayda “Adil Yargılanma Hakkı”, “Adil Yargılama Yükümlülüğü”, “İfade Özgürlüğü”, ”Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması” ile “Mülkiyetin Korunması” başlıkları ele alınacak.

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