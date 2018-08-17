Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 21’incisini düzenlediği “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 21’inci Yaz Çalıştayı’nı bu yıl da Çeşme’de gerçekleştirecek. Avrupa üniversitelerinden, alanlarının en iyileri olarak nitelendirilen öğretim üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, ayrıca Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar da hazır bulunacak.

HUKUKTA EN YENİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLİP, TARTIŞILACAK

3 Eylül’de başlayıp 10 Eylül’de sona erecek çalıştay kapsamında düzenlenecek seminerler, her gün dört ayrı oturumda gerçekleşecek. Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı yaz çalıştayında, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi ile OHAL sonrası insan hakları alanında yaşanan iyileşmeler ele alınacak.