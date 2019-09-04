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Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bu yıl 22.’si düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçuları Çeşme’de bir araya geliyor.İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’nın 22.’sini bu yıl Çeşme’de gerçekleştiriyor.

Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

Bu yıl 22.’si düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçuları Çeşme’de bir araya geliyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’nın 22.’sini bu yıl Çeşme’de gerçekleştiriyor. Almanya, Macaristan, İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Portekiz, Fransa ve Rusya olmak üzere 8 ayrı ülkeden akademisyen, avukat ve öğrencilerin katılacağı çalıştay, 9-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye ve Avrupa’dan önemli isimler katılıyor
İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün ev sahipliğinde organize edilen çalıştayda Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Anayasa Mahkemesi raportörü Dr. Taylan Barın, Yargıtay Üyesi Hikmet Kanık, Almanya’nın önemli Ceza Hukukçularından ve Freiburg Max-Planck Enstitüsü Onursal Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Federal Almanya Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Almanya Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Goerlich, Almanya Giessen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Gropp, Almanya Leibniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Nagel, Osnabrück Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Ceza Hukuku Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Prof. h. c. Arndt Sinn, Miskolc Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akos Farkas, Max-Planck Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünün Türkiye sorumlusu Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach, Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. sc. Zlata Durdevic gibi dünyanın önde gelen hukukçularının yanı sıra Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar olacak.

Üç başlık ele alınacak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararları ışığında Türkiye’de ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı çalıştayda, “Adil Yargılanma Hakkı”, “İfade Özgürlüğü” ile ”Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması” başlıkları ele alınacak.

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