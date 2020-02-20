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Avrupa’nın Serbestlik Tanımadığı Türkiye’den Vize Muafiyeti Atağı

20.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

Türkiye, 5 AB üyesi ülke ve Brexit aşamasındaki Birleşik Krallık vatandaşlarına vize serbestliği tanıma kararı aldı

Avrupa’nın Serbestlik Tanımadığı Türkiye’den Vize Muafiyeti Atağı

Avrupa Birliği’nin (AB) Aralık 2013’teki mutabakat uyarınca Türkiye’ye vize muafiyeti hakkı tanıması konusunda ilerleme sağlanmazken Türkiye, 5 AB üyesi ülke ve Brexit aşamasındaki Birleşik Krallık vatandaşlarına vize serbestliği tanıma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde, 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır” açıklaması yaptı.

Sözcü Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin bu vize muafiyeti adımıyla bu ülkelerden özellikle bahar ve yaz döneminde turistik ziyaretlerde artış sağlamayı amaçladığını duyurdu. Aksoy, “Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının yanı sıra ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Böylece AB üyesi Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya ve Polonya vatandaşları 2 Mart sonrasında turistik amaçlı, kısa dönemli seyahatlerinde Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek.

Keza halen AB üyesi olan ancak Brexit süreci sona erdiğinde üyelikten ayrılacak Birleşik Krallık vatandaşları da Türkiye’ye vizesiz gelebilecek. Bu arada Türkiye kamuoyunda, İngiltere’yle eş değer olarak algılanan Birleşik Krallık ise, İngiltere’nin yanı sıra Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı da kapsıyor.

Bu arada anımsanacağı üzere, Türkiye’yle AB arasında halen Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere, vize serbestliği kapsamında giriş yapması konusundaki müzakerelerdeyse sonuç alınamadı.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın bilgilendirme notuna bakıldığında Türkiye’yle AB arasında halen müzakerelere devam edildiği bilgisi yer alıyor. Bilgi notunda, 16 Aralık 2013’teki mutabakat uyarınca başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında, Türkiye’nin aslında pek çok kriteri yerine getirdiği ancak henüz AB’nin vize muafiyeti hakkı tanımadığı özetle şöyle anlatılıyor:

“Vize Serbestisi Yol Haritası’ndaki 72 kriter konu itibariyle Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl konuları (göç, sınır yönetimi konuların yanısıra, adli işbirliği, polis işbirliği, uyuşturucu ile mücadele dahil) ve Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Faslın da bazı önemli konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda, Vize Serbestisi Diyaloğu süreci, vatandaşlarımıza vizesiz seyahat imkânı sağlanmasının ötesinde, AB’ye katılım sürecimiz için de önem teşkil etmektedir. Avrupa Komisyonu, 4 Mayıs 2016 tarihinde yayımladığı Vize Serbestisi Diyaloğu hakkındaki son raporu ile Türkiye’nin Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan 72 kriterin 65’ini tamamen karşıladığını teyit etmiştir. Bahse konu çalışmaların neticesinde Avrupa Komisyonu, 8 Aralık 2018 tarihinde kalan kriterler arasında yer alan AB ve ICAO standartlarıyla uyumlu pasaportların basımına ilişkin yükümlülüğün karşılandığını teyit etmiştir. Bu çerçevede vize serbestisi için 72 kriterden karşılanması gereken 6 kriter kalmıştır. Buna ilaveten, Europol ile işbirliği anlaşmanın akdedilmesi ve uygulanması kriteri kapsamında, Avrupa Komisyonu ile “Ağır Suçlar ve Terörizmle Mücadele Konusunda Europol ile yetkili Türk Makamları Arasında Kişisel Verilerin Değişimine Dair Türkiye-AB Anlaşması” müzakereleri devam etmektedir. Biyometrik pasaportlar ve Europol ile operasyonel işbirliği konularındaki ilerlemeler Komisyonun 29 Mayıs 2019 tarihli Türkiye Raporu’nda da vurgulanmıştır. Söz konusu 2019 Türkiye Raporu, biyometrik pasaportların AB standartlarıyla uyumlu olduğunu teyit etmektedir. Vize Serbestisi Diyaloğu süreci başarıyla tamamlandığında, (AB) 2018/1806 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey tüzüğünde değişiklik yapılarak; ülkemiz, vize muafiyetine sahip pozitif listeye alınacak ve vatandaşlarımız için vize muafiyeti gerçekleşmiş olacaktır”

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