''Avrupa'nın şimdiki eliti gitmeli''

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mevcut Avrupa elitinin, Avrupa Birliği (AB)-İngiltere ilişkileri ve göç konusunda başarısız olduğunu ve gelecek yıl düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde gitmesi gerektiğini söyledi.

Mülteci konusunda sert tutumuyla bilinen Başbakan Orban, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Avrupa'daki siyasi güçlerin bugün ''göç taraftarı'' ve ''göç karşıtı'' olarak ikiye ayrıldığına işaret etti.

Şimdiki Avrupa elitinin İngiltere'yi AB'nin içinde, göçmenleri ise dışında tutamadığını, bu yüzden gelecek yıl yapılacak AP seçimlerinde gitmesi gerektiğini kaydeden Orban, ''2019'da AP seçimleri düzenlenecek. Seçimin en önemli konusu göç olacak.'' dedi.

Macaristan'ın göçmen ülkesi olmak istememesi nedeniyle göçmenleri destekleyenlerin saldırısına uğradığını savunan Orban, Macar sınırını koruma hakkının Macar hükümetinden alınıp Brüksel'e verilmesinin doğru olmayacağını öne sürdü.

Macaristan'ın sınır koruma hakkından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini ve ülkesinin kendi sınırlarını koruma konusunda başarılı olduğunu belirten Orban, ''Sınır koruma konusunu Brüksel ya da herhangi bir uluslararası organizasyondan çok daha iyi anlıyoruz.'' diye konuştu.

Orban, ayrıca, göç karşıtı tüm hükümetlerle dayanışma içinde olduklarını vurgulayıp, düzensiz göçü istilaya benzetti.

