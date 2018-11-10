"Avrupa'nın Türk tiyatrosunu tanıması, beni mutlu eder"

BALIKESİR (AA) - Yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, Fransa Kültür Bakanlığınca "Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres" şövalyelik nişanına layık görüldüğünü basından öğrendiğini belirterek, "Uluslararası anlamda bir Türk sanatçı olarak bir ödüle layık olmak ve ödül almaktan çok Avrupa ve diğer ülkelerin, Türk tiyatrosunu tanıması, beni son derece mutlu eder." dedi.

Dormen, Sanata ve Eğitime Destek Derneği tarafından düzenlenen "Sahneden ve Perdeden" adlı söyleşiye katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tiyatro sahnesinde 60 yılı doldurduğunu hatırlatan Dormen, "Kibarlık Budalası oyununu yaklaşık 9 yıldan bu yana sahneliyorum. Buraya gelmeden bir gün önce 562'incisini sahneledik. Salon doluydu. Bu oyunu oynadığımız her salon doluyor. Salon dolu olduğu sürece de bu oyunu hep oynayacağız." diye konuştu.

Fransız yazar Jean-Baptiste Poquelin'in ünlü oyunu "Kibarlık Budalası"nın, Türkiye'de Fransa'dan daha fazla sahnelenmesi dolayısıyla Fransa Kültür Bakanlığı tarafından "Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres" şövalyelik nişanına layık görüldüğünü gazetelerden öğrendiğini aktaran Dormen, şöyle devam etti: