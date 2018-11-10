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"Avrupa'nın Türk tiyatrosunu tanıması, beni mutlu eder"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen: - "Uluslararası anlamda bir Türk sanatçı olarak bir ödüle layık olmak ve ödül almaktan çok Avrupa ve diğer ülkelerin, Türk tiyatrosunu tanıması, beni son derece mutlu eder"

BALIKESİR (AA) - Yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, Fransa Kültür Bakanlığınca "Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres" şövalyelik nişanına layık görüldüğünü basından öğrendiğini belirterek, "Uluslararası anlamda bir Türk sanatçı olarak bir ödüle layık olmak ve ödül almaktan çok Avrupa ve diğer ülkelerin, Türk tiyatrosunu tanıması, beni son derece mutlu eder." dedi.

Dormen, Sanata ve Eğitime Destek Derneği tarafından düzenlenen "Sahneden ve Perdeden" adlı söyleşiye katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tiyatro sahnesinde 60 yılı doldurduğunu hatırlatan Dormen, "Kibarlık Budalası oyununu yaklaşık 9 yıldan bu yana sahneliyorum. Buraya gelmeden bir gün önce 562'incisini sahneledik. Salon doluydu. Bu oyunu oynadığımız her salon doluyor. Salon dolu olduğu sürece de bu oyunu hep oynayacağız." diye konuştu.

Fransız yazar Jean-Baptiste Poquelin'in ünlü oyunu "Kibarlık Budalası"nın, Türkiye'de Fransa'dan daha fazla sahnelenmesi dolayısıyla Fransa Kültür Bakanlığı tarafından "Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres" şövalyelik nişanına layık görüldüğünü gazetelerden öğrendiğini aktaran Dormen, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar bu konuda bana hiç kimse herhangi bir şey söylemedi. O yüzden de ben böyle bir ödülü aldığımı düşünmüyorum. Ben, Kibarlık Budalası ile birçok ödül aldım. Uluslararası anlamda bir Türk sanatçı olarak bir ödüle layık olmak ve ödül almaktan çok Avrupa ve diğer ülkelerin Türk tiyatrosunu tanıması, beni son derece mutlu eder. Bugüne kadar yüzlerce oyuncu yetiştirdim. Bu oyuncuların birçoğu ünlü oldu. Hala yeni oyuncular yetiştiriyorum."

- "Birçok genç grup, çok güzel şeyler yapıyor"

Dormen, tiyatronun eskiye nazaran çok geliştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eskiden tiyatro, birkaç tane önemli grubun hazırladığı oyunlarla yürüyordu. Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu gibi. Şimdi ise birçok genç grup, çok güzel şeyler yapıyor. Bu 'alternatif tiyatro' adındaki çalışma tarzı ile ortaya harika oyunlar çıkıyor. 'Her yapılan alternatif tiyatro mükemmeldir' demiyorum ama içlerinde çok büyük değerler var. Eskiye nazaran tiyatroda elbette değişimler var. Ben bunu 'yeni takdim şekli olarak' değerlendiriyorum. Türkiye tiyatro ve sanatsal alanda çok çok iyi bir yere gidiyor. Birçok insan bunun tam aksini düşünüyor ama ben tamamen çok iyi bir yere gittiğini düşünüyorum. Anadolu'nun pek çok yerinde, tiyatro çalışmalarına rastlıyorsunuz. Ben çok turne yaptığım için bunları görüyorum."

Tiyatronun sinema ve televizyon karşısında yenilmediğini vurgulayan Dormen, "Tiyatro gibi 3 bin yıllık bir sanat dalı asla yıkılamaz. Ben herkesin elinden geldiğince tiyatroya gitmeye çalışmasını öneriyorum. Çünkü tiyatroda mutlu olacaklarına inanıyorum. Bana göre mutluluğun yolu, tiyatrodan geçer." ifadelerini kullandı.

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