Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere hafta başında yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.
Tır kuyruğu Kapıkule'de 7, Hamzabeyli'de ise 4 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde de yaklaşık 160 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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