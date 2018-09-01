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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 4 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere hafta başında yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule'de 7, Hamzabeyli'de ise 4 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde de yaklaşık 160 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Avrupa Hamzabeyli Kapıkule kuyruk sınır kapıları tırlar

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