Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 4 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde 480, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise 160 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

