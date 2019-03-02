Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Almanya'ya yük taşıyan tır şoförü Murat Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Nereden baksan 24 saat daha kuyrukta bekleriz. 36 saatte ancak Bulgaristan'a gireriz. Kuyrukların elli tane sebebi var. Bulgar'ın araba çekmemesi, dozvola belgesi olmayan araçların parkı kapatması, sollamalar, bunlar kuyrukların nedenlerinden." diye konuştu.

Bulgaristan'a yük taşıyan Necdet Önal da tır şoförlerinin kuyruklar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

