Avrupa'ya en fazla genci Aziziye Belediyesi gönderdi

Erzurum'da, "Erasmus+Gönüllülük Programı"nın yürütücülüğünü üstlenen Aziziye Belediyesi, ülkede en fazla genci yurt dışına gönderen belediye oldu.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca koordine edilen ve geçen yılın ekim ayında başlanan "Erasmus+Gönüllülük Programı" projesi kapsamında, öğrenci ve gençlere yurt dışı deneyimi ve tecrübesi yaşatılması amacıyla Aziziye Belediyesine 500 bin lira hibe verildi.

Aziziye Belediyesine aktarılan hibe çerçevesinde, Erzurum'daki 42 gence yurt dışında gönüllülük projelerine katılmaları için fırsat sağlandı.

Bu kapsamda Aziziye Belediyesi, "Türkiye'deki il ve ilçe belediyeleri arasında en fazla gence yurt dışı deneyimi sağlayan belediye" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, projenin gençlerin ufkunu açma ve gelişen dünyanın hızına ayak uydurarak pozisyonlarını belirlemelerine yardımcı olma hedefi taşıdığını belirtti.

Sosyal belediye anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Orhan, "Program kapsamında gençlerimizin ulaşım, temel gıda ihtiyaçları, sigorta, konaklama gibi giderleri karşılanmaktadır. Belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Erasmus programı ile gençlerimizin Avrupa'yı ziyaret etmeleri için zemin oluşturuldu. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek dil öğrenmeleri, farklı kültürlerle tanışmaları ve yeni sistemleri yerinde görmeleri için ideal bir program ile artık belediyemiz Avrupa'ya açıldı." ifadelerini kullandı.