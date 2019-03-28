Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol boyunca tacize uğruyor

Göçmenlerle ilgili araştırmalar yapan Kadın Göçmen Komisyonu'nca (WRC), Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yol boyunca tacize maruz kaldığı belirtildi.

Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerle görüşme yapan WRC ile birlikte uzmanlar bir rapor hazırladı. Raporu hazırlayan WRC, Avrupa'ya gitmek için Libya'dan geçen düzensiz göçmenlerden sadece kadınların değil erkeklerin de tacize maruz kaldığını açıkladı.

Libya'dan geçen düzensiz göçmenlerin taciz ve işkenceye uğradığına işaret edilen raporda, "göçmen kampları, gözaltı merkezleri, yasa dışı hapishaneler, milislerin kontrol noktaları" gibi yolculukları süresince birçok noktada, düzensiz göçmenlerin, "şantaj, cezalandırma, eğlence için" tacize ve işkenceye tabi tutulduğu aktarıldı.

Göçmenlerin cinsel istismar, zorla alıkoyma, toplu taciz ve kurbanların çıplak bırakılmaları gibi insanlık onurunu zedeleyen olaylara yer verilen raporda, insan kaçakçıları göçmenlere yönelik taciz eylemlerini gerçekleştirirken filme kaydettiği, ailelerinden fidye almak için söz konusu görüntüleri kullandığı kaydedildi.