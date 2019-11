‘Avrupa'ya gitmeyi başaramadık, ailelerimiz bizi reddediyor'

Bazı okuyucular bu haberi rahatsız edici bulabilir

Fatmata, Sahra Çölü'nde yakalandığı bir göçebe Tuareg'in "karısı" olarak geçirdiği 6 ayı hatırladıkça, gözyaşlarına boğuluyor.

"Ona Ahmed diyorlardı. Dev gibi biriydi ve çok kötüydü" diyor ve ekliyor:

"Bana 'Sen bir kölesin, bir siyahsın. Siz cehennemden çıkmasınız' diyordu. Bana, birisi bir köleye sahip olursa, ona istediği her şeyi yapabileceğini söylüyordu. Sadece o da değil. Arkadaşlarına 'Evimdeki her şeyin tadına bakabilirsiniz' diyordu. Bana her gün işkence yaptılar."

Sierra Leone'nin başkenti Freetownlu Fatmata'nın Batı Afrika'dan Akdeniz'e uzanan yolculuğunda yaşadığı dehşetin başlangıcıydı bu.

Fatmata sonunda Ahmed'den kaçabildi. Ancak sonrasında, onu Cezayir'deki kendi özel hapishanelerine koyan insan kaçakçılarına yakalandı.

28 yaşındaki kadın buradan da diğer göçmenlerle birlik olarak kaçmayı başardı. Fakat yaşadığı travmanın büyüklüğü karşısında, Avrupa'da yeni bir yaşam düşlerini terk etmiş ve başladığı yere geri dönmeye kara vermişti.