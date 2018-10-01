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"Avrupa'ya göçü İngiltere çekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken: - "Avrupa'ya gelen göçmenler İngiltere'ye geçmeyi amaçlıyor. Bu kişiler için 'İngiliz hayat biçimi' asıl itici etken"

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tutumuyla tanınan Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, "Avrupa'ya gelen göçmenler İngiltere'ye geçmeyi amaçlıyor. Bu kişiler için 'İngiliz hayat biçimi' asıl çekici etken." açıklamasında bulundu.

İngiliz Express gazetesine mülakat veren Francken, İngiltere'nin birlikten ayrılma süreci (Brexit) yürütmesine rağmen göçmen konusundaki tartışmalara katkı sağlamaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Francken, Belçika ve İngiltere arasında düzensiz göçmen sorunuyla mücadele etmek için "acilen" ikili bir anlaşma imzalanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'ya gelen göçmenlerin asıl hedefinin İngiltere'ye ulaşmak olduğunu belirten Francken, "Sizin ülkeniz göçmenleri çekiyor istiyor çünkü kimlik kartlarınız düzensiz, karaborsanız cazip ve ülkede bir çok İngilizce bilen göçmen bulunuyor." ifadesini kullandı.

"İngiliz yaşam biçiminin" de göçmenler için önemli bir etken olduğunu savunan Francken, Brexit sonrasında da göçmenlerin İngiltere'ye yönelik ilgisinin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Francken göç ingiltere

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