Avrupa'ya ihracat için pedal çeviriyorlar

MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, sektörün en büyük fırsatını, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat olarak gördüğünü söyledi.

Emanet, bisiklet sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AB'nin, dünyada bisikletin en yoğun kullanıldığı, geçen yıl 20 milyonun üzerinde bisiklet satışının gerçekleştiği bir bölge olduğunu anlatan Emanet, Avrupa'ya bisikleti en çok Tayvan, Kamboçya ve Bangladeş'in ihraç ettiğini belirtti.

Emanet, Türkiye'nin AB'ye bisiklet satışında 10'uncu sırada yer aldığına işaret ederek, "AB'ye yaklaşık 250 bin adet bisiklet satarak 35 milyon avroluk bir hacim yakalamış durumdayız. Sektörün en büyük fırsatını ihracat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bisiklet satışlarının genellikle metropollerde gerçekleştiğini vurgulayan Emanet, "En çok satış İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip ediyor." dedi.

Nüfusa oranla en çok satışın yapıldığı şehrin ise Konya olduğunu anlatan Emanet, Türkiye genelinde geçen yıl 16-29 inç jant aralığında bisiklet satışının 1 milyonu aştığını söyledi.