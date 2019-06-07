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Avrupa'ya ihracat için pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet: - "Avrupa Birliği, dünyada bisiklet kullanımının en yoğun olduğu bölge. Sektörün en büyük fırsatını ihracat olarak görüyorum" - "Beklentimiz, bisiklet yollarının 2020 sonuna kadar 'Bisiklet Yolu Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesidir"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, sektörün en büyük fırsatını, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat olarak gördüğünü söyledi.

Emanet, bisiklet sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AB'nin, dünyada bisikletin en yoğun kullanıldığı, geçen yıl 20 milyonun üzerinde bisiklet satışının gerçekleştiği bir bölge olduğunu anlatan Emanet, Avrupa'ya bisikleti en çok Tayvan, Kamboçya ve Bangladeş'in ihraç ettiğini belirtti.

Emanet, Türkiye'nin AB'ye bisiklet satışında 10'uncu sırada yer aldığına işaret ederek, "AB'ye yaklaşık 250 bin adet bisiklet satarak 35 milyon avroluk bir hacim yakalamış durumdayız. Sektörün en büyük fırsatını ihracat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bisiklet satışlarının genellikle metropollerde gerçekleştiğini vurgulayan Emanet, "En çok satış İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip ediyor." dedi.

Nüfusa oranla en çok satışın yapıldığı şehrin ise Konya olduğunu anlatan Emanet, Türkiye genelinde geçen yıl 16-29 inç jant aralığında bisiklet satışının 1 milyonu aştığını söyledi.

- "Yollar yönetmeliğe uygun hale getirilsin"

Emanet, "Bisiklet Yolu Yönetmeliği"nin 2015'te yayımlandığını hatırlatarak, bu kapsamda bisiklet yolları konusunda atılması gereken adımlara dikkati çekti. Emanet, şunları kaydetti:

"Mevcut bisiklet yolları, birbirleriyle ve toplu taşıma araçları ile entegre olmadığı sürece bisiklet kullanıcılarına hizmet edemez. Maalesef şu an bunu başarabilmiş durumda değiliz. Diğer taraftan bu yolların tamamının güvenli sürüşe uygun olması gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2015'te yayınlanan Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik ile 2020 sonuna kadar mevcut bisiklet yollarının, bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirileceği belirtilmişti. Beklentimiz, bu planlamaların en kısa süre içerisinde maksimum oranda gerçekleşmesidir."

- Aksesuar satışları artıyor

Bisiklet aksesuarı satışlarına da değinen Emanet, "Farkındalığı olan kullanıcı sayısı arttıkça aksesuar satışlarının özellikle güvenli sürüş ekipmanları ile çeşitlendiğini ve yükselen bir ivme kazandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat

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