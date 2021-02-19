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Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

19.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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PKK terör örgütü adına Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapıp, Türkiye’deki birçok eyleme katılan ve Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı.

PKK terör örgütü adına Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapıp, Türkiye’deki birçok eyleme katılan ve Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan 2’sinin yurtdışına kaçmak için daha fazla para verdiği tespit edildi. Şahısların daha fazla para ödemesinden şüphelenen ekipler, şahısların parmak izini aldı. Şahıslardan birisinin yapılan parmak izi sorgulamasında 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK’lı terörist olduğu belirlendi. K.H.R.S.’nin 2008 yaşında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi. K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi. Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının da planlayıcısı olduğu tespit edildi.
Şahsın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu diğer şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.R.S. ve kendisine yardım eden şahıs, Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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