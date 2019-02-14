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Avrupa’ya mülteci alınacağı yalanı binlerce Suriyeliyi derneğin kapısına yığdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden Avrupa’ya 6 bin mülteci alınacağı haberini alan binlerce Suriyeli, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğine akın etti.

Avrupa’ya mülteci alınacağı yalanı binlerce Suriyeliyi derneğin kapısına yığdı

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden Avrupa’ya 6 bin mülteci alınacağı haberini alan binlerce Suriyeli, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğine akın etti. Derneğin önünde saatlerce bekleyen Suriyeliler, haberin yalan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sosyal medya hesapları üzerinden Avrupa’ya 6 bin mültecinin alınacağı haberleri yayıldı. Haberi alan Suriyeliler, kayıtları yapıldığı iddia edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Şanlıurfa İl Temsilciliğine akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren derneğin önüne giden Suriyeliler, yetkililerin gelmesini bekledi. Kısa sürede kalabalık 2 bin kişiyi bulunca çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kalabalığın Avrupa’ya mülteci alınacağı haberi üzerine toplandıklarını öğrendi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen polisler, kalabalığı uzun uğraşlar sonunda dağıtmayı başardı.
Büyük umutlarla derneğin önünde sıraya giren Suriyeliler, Avrupa’ya mülteci alınacağı haberleri üzerine sabah namazından itibaren derneğin önüne geldiklerini ve sıraya girdiklerini belirtti.

Avrupa’ya mülteci alınacağı yalanı binlerce Suriyeliyi derneğin kapısına yığdı

Avrupa’ya mülteci alınacağı yalanı binlerce Suriyeliyi derneğin kapısına yığdı

Avrupa’ya mülteci alınacağı yalanı binlerce Suriyeliyi derneğin kapısına yığdı

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