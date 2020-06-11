Ancak bilet fiyatları el yakıyor.Küresel koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'tan itibaren durdurulan uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden başlatıldı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress bu sabah Türkiye ve Almanya'dan karşılıklı seferler gerçekleştirdi. Anadolu Jet 11 Haziran, Pegasus 16 Haziran, Corendon ise 26 Haziran'dan itibaren Avrupa uçuşlarına başlayacaklarını açıkladılar

Adının açıklanmasını istemeyen bir havayolu çalışanı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya uçuşlar başladı, ancak daraltılmış bir tarife uygulanıyor" dedi.

SunExpress, Almanya'nın Düsseldorf Havaalanından Türkiye'deki destinasyonlara Haziran ayında günde 6 sefer planlanmışken mevcut durum nedeniyle sadece haftada 5 sefer gerçekleştirebiliyor.

Ticari ve turistik vize ile uçuşa izin yok

SunExpress'in acentelerine yolladığı bir yazıya göre, Türkiye'ye hukuki bir engeli olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarının uçmalarına izin veriliyor. Aynı metinde, Türkiye çıkışlı uçaklara sadece AB vatandaşları ile bu ülkelerde çalışma ve oturma izni olanların kabul edilecekleri belirtilerek, ticari ve turistik vize ile yeşil pasaportluların uçuşuna izin verilmeyeceği kaydedildi.