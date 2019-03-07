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Avrupa'ya ulaşan kokainin yarıdan fazlası Kuzey Afrika üzerinden geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Avrupa'ya ulaşan kokainin yarıdan fazlası Kuzey Afrika üzerinden geliyor

RABAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa'ya ulaşan kokainin yüzde 68'inin Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden geldiğini açıkladı.

BM'ye bağlı Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2018 raporu Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

INCB Üyesi Celal Tevfik, uyuşturucu kaçakçılarının Kuzey Afrika'yı hedef aldığını belirterek, Avrupa'ya ulaşan kokainin yüzde 68'inin bölge ülkelerinden geçtiğini söyledi.

Raporda ayrıca Latin Amerika ülkelerinden Atlantik Okyanusu üzerinden Kuzey Afrika'ya büyük miktarda uyuşturucu gönderildiğine işaret edilerek Fas'a bu konuda gerekli önlemleri artırması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa kokain Kuzey Afrika Rabat

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