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Avrupa’yı korkutan gerçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Avrupalı terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkelerine teslim edilmesi gerçeği Avrupa’yı rahatsız ediyor.

Avrupalı terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkelerine teslim edilmesi gerçeği Avrupa’yı rahatsız ediyor. Türkiye’nin, yakalanan Hollandalı 2 kadın teröristi sınır dışı etme kararı başta Hollanda olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu.
Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ’ın ülkedeki varlığında sona yaklaşılırken Avrupa’yı korkutan bir gerçek de su yüzüne çıktı. Avrupa’nın pek çok ülkesinde terör saldırıları gerçekleştiren DEAŞ militanlarının büyük bir kısmı Avrupalı. Çeşitli yollarla Suriye ve Irak’a giden ardından terör örgütünden yıllarca eğitim alan militanlar ülkelerine dönerek çeşitli terör saldırıları gerçekleştirdi. Suriye ve Irak’a gitmeden de terör örgütüne bağlılık yemini ederek kalabalığın üzerine araç süren ve sivilleri ezen teröristler, Avrupa’da güvenlik önlemlerini de üst seviyelere çıkardı. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi 40 farklı ülkeden binlerce Avrupalı terör örgütünün emellerine hizmet etti.

DEAŞ’a katılanların sayısı 5 bin 904
Beş yıl içerisinde Avrupa’dan terör örgütü DEAŞ’a katılanların sayısının 5 bin 904 olduğu ifade ediliyor. Avrupalı teröristlerin 910’u Fransa’dan, 960’ı Almanya’dan, 850’si İngiltere’den, 498’i Belçika’dan ve 311’i ise İsveç’ten gelmiş.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gözaltına alınan DEAŞ üyesi 2 Hollanda vatandaşı kadının sınır dışı edilmesine ilişkin "Bizim elimizde sadece Hollanda’nın değil İngiltere vatandaşı olup DEAŞ mensubu olanlar ve vatandaşlıktan çıkarılanlar da var. Bu aslında çatışma bölgeleri ile ilgili yeni bir durum. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz, bunu böyle kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullanması Avrupa’da paniğe neden oldu.

Avrupa, DEAŞ’a katılan vatandaşlarını kabul etmiyor
Hollanda, DEAŞ üyesi vatandaşlarını kabul etmeyecekken durum diğer Avrupa ülkelerinde de aynı. Terör örgütü DEAŞ militanlarının rakamsal gerçeklikleri de ortadayken Avrupa, DEAŞ ile mücadelede çekimser davranıyor. Fransa, DEAŞ’a katılan vatandaşlarının Suriye’de yargılanmasını istiyor. Ülkesinde yaşayanların güvenliğinin daha önemli olduğunu savunan Fransa, Fransız DEAŞ militanlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor.
İngiltere de diğer Avrupa ülkeleri gibi terör örgütüne katılan vatandaşlarını kabul etmemekten yana. İngiltere, DEAŞ’a katılan ve daha sonra geri dönmek isteyen Şemima Begüm’ü kabul etmedi ve vatandaşlıktan çıkardı.

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