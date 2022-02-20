Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: 9 ölü

Rüzgârın hızı saatte 141 km'ye kadar yükselirken, kasırga birçok ülkede demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az dokuz kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden olurken, bazı bölgelerde elektrik şebekeleri de zarar gördü.

Almanya'da kasırga nedeniyle meydana gelen otomobil kazalarında en iki kişi hayatını kaybetti. Steinfurt bölgesindeki kazada 56 yaşındaki sürücünün otomobiliyle yola devrilen ağaca çarpması sonucu, Saerbeck'te ise otomobili şiddetli rüzgara yakalanan 33 yaşındaki sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği bildilirdi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cumartesi sabahı kasırga nedeniyle verilen alarmların kaldırıldığını açıkladı. Ancak DWD Almanya'nın kuzeyinde yer yer fırtına beklendiği uyarısı yaptı. DWD'nin açıklamasına göre, kasırganın cumartesi gecesi Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması bekleniyor. DWD pazartesiye kadar ülkede fırtınanın devam edeceğini duyurdu.

Alman Demiryolları (DB) Dortmund, Hannover, Berlin ve Berlin ile Halle/Leipzig arasındaki tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hollanda'da dört ölü, Fransa'da elektrik kesintisi

Uluslararası alanda "Eunice" Almanya'da ise "Zeynep" olarak adlandırılan kasırga nedeniyle Hollanda'da da en az dört kişi hayatını kaybetti. Amsterdam İtfaiyesi'nin verdiği bilgilere göre, üç kişi üzerine ağaç devrilmesi, bir kişi ise otomobiline ağaç devrilmesi sonucu öldü.

Kasırga nedeniyle Fransa'da da en az 11 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyinde 130 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

dpa,DW/BÖ,HT

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