HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: 9 ölü

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: 9 ölü

19.02.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinde etkili olan Zeynep kasırgası nedeniyle en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: 9 ölü

Rüzgârın hızı saatte 141 km'ye kadar yükselirken, kasırga birçok ülkede demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az dokuz kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden olurken, bazı bölgelerde elektrik şebekeleri de zarar gördü.

Almanya'da kasırga nedeniyle meydana gelen otomobil kazalarında en iki kişi hayatını kaybetti. Steinfurt bölgesindeki kazada 56 yaşındaki sürücünün otomobiliyle yola devrilen ağaca çarpması sonucu, Saerbeck'te ise otomobili şiddetli rüzgara yakalanan 33 yaşındaki sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği bildilirdi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cumartesi sabahı kasırga nedeniyle verilen alarmların kaldırıldığını açıkladı. Ancak DWD Almanya'nın kuzeyinde yer yer fırtına beklendiği uyarısı yaptı. DWD'nin açıklamasına göre, kasırganın cumartesi gecesi Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması bekleniyor. DWD pazartesiye kadar ülkede fırtınanın devam edeceğini duyurdu.

Alman Demiryolları (DB) Dortmund, Hannover, Berlin ve Berlin ile Halle/Leipzig arasındaki tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hollanda'da dört ölü, Fransa'da elektrik kesintisi

Uluslararası alanda "Eunice" Almanya'da ise "Zeynep" olarak adlandırılan kasırga nedeniyle Hollanda'da da en az dört kişi hayatını kaybetti. Amsterdam İtfaiyesi'nin verdiği bilgilere göre, üç kişi üzerine ağaç devrilmesi, bir kişi ise otomobiline ağaç devrilmesi sonucu öldü.

Kasırga nedeniyle Fransa'da da en az 11 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyinde 130 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

dpa,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Define ararken patlama! 1 kişi hayatını kaybettiDefine ararken patlama! 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"
Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyorAyrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bomba iddia! O isme diskalifiye şoku

Bomba iddia! O isme diskalifiye şoku

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.