Avşa Adası'na nasıl gidilir? Avşa Adası'na arabayla gidilir mi?

Avşa Adası’nda yaşayan ilk yerli halk ile ilgili çok eski zamanlardan kalma yazılı kaynaklar bulunur. Eskiden beri genel olarak sessiz ve sakin bir yer olarak bilinen Avşa Adası, günümüzde en popüler tatil bölgelerinden biri haline gelmiştir. Yüzlerce yıldır varlığını sürdüren ada bugüne dek birçok farklı dönemde birçok farklı isimle anılmıştır. Şarap bağları ve Adakarası adı verilen üzümden üretilen şarapları ile de bilinen bir adadır.

Avşa Adası’na nasıl gidilir?

Temiz denizi, doğal ve küçük koyları, altın sarısına yakın renkte kumlar bulunan kumsalları ile Avşa Adası küçük çapta bir cennet olarak da tanımlanır. Güzelliği ile birçok tarihçinin, gezginin ve hatta sanatçının dikkatini çekmeyi başarmış bir yerdir. Konaklama yerlerinin çoğunluğu denize yakındır. Özelikle İstanbul’dan ve bağlı bulunduğu Balıkesir’den ulaşımı son derece kolay bir adadır. Avşa adasına hava ve deniz yolu ile ulaşılabilmektedir.

Avşa Adası’na arabayla gidilir mi?

Özel araç ile Avşa Adası’na gitmek isteyenler için seçenekler de bulunur. Tekirdağ, Erdek ve İstanbul civarından özel araç ile yola çıkılacaksa arabalı vapurlar aracılığı ile adaya ulaşım sağlanabilir.

İstanbul’dan en fazla üç saat içinde ulaşılabilen Avşa Adası, sadece özel araç ile değil farklı seçeneklerle de ulaşım sağlanabilen popüler bir tatil bölgesidir. Balıkesir, Bandırma, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ’da yaşayanların en sık tercih ettiği yerlerden biri de Avşa Adası’dır.

İstanbul Avşa arası kaç saattir?

Avşa Adası’na en yakın şehirlerden biri de İstanbul’dur. Yaz tatili için ya da güzel havalarda hafta sonu gidip gelinebilecek bir yerdir. İstanbul ile Avşa Adası yaklaşık olarak üç saat sürer. İstanbul’dan özel araçla ve arabalı vapurlar ile gidilebileceği gibi Yenikapı iskelesinden binilerek üç saat civarı bir yolculuk sonrası Avşa Adası’na varabilmek mümkünolur.

Avşa Adası’na arabasız nasıl gidilir?

Avşa Adası’na gitmenin tek yolu özel araç değildir. Aracı olmayan kişiler de Avşa Adası’na kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Tekirdağ, Erdek ya da İstanbul’dan hareketi bulunan deniz otobüsleri kullanılarak Avşa Adası’na gidilebilir. İstanbul’dan gidilecekse deniz otobüsleri kullanılabilir. Tekirdağ’dan adaya gidecek olan kişiler Akport Gümrük Limanı feribotlarına binebilir. Erdek üzerinden gidilecekse de yine deniz otobüsleri seçeneği geçerlidir.

Balıkesir'den Avşa Adası’na nasıl gidilir?

Balıkesir’de yer alan Avşa Adası’na en yakın yerlerden biri de bağlı olduğu şehir olan Balıkesir’dir. Şehir merkezinde yaşayanlar Avşa Adası’na gidebilmek için öncelikli olarak Bandırma’ya uğramalıdır. Bandırma’dan sonra 20 kilometre süren bir yol ile Erdek’e varılır. Erdek’ten arabalı vapurlara binilerek özel araçla adaya varılabilir. Özel araç yoksa buradan hareket eden deniz otobüslerine binilir.







