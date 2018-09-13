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Avşa Adası'nda sokaklar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda sağanak etkili oldu.

Avşa Adası'nda sokaklar göle döndü

Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda sağanak etkili oldu. Adada yollar göle döndü.
Avşa Adası’nda öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Avşalılar ev ve işyerlerine giriş ve çıkışlarda zorluk çekti. Belediye ekipleri, yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmurun aralıklarla süreceği bildirildi.

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Avşa Adası'nda sokaklar göle döndüAvşa Adası'nda sokaklar göle döndüAvşa Adası'nda sokaklar göle döndü

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