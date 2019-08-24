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Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Balıkesir'de Erdek ile Avşa arasında sefer yapan feribot Avşa Limanı'na yanaştığı sırada limandaki beton bölüme çarptı. Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot Erdek-Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı.

BETON DUVAR YIKILDI

İHA'da yer alan habere göre iskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vuran kapak beton duvarı yıktı. Kazada Murat Küçük (36),Sezen Çevik Küçük (28),N.K. (4),N.K. (6),Ferda Sezgenç (37),B.O. (11),N.O. (6) isimli kişiler yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avşa feribot Kaza

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