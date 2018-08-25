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Avşa'da tatilcilerin dönüş çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda dönüş yoğunluğu başladı.

Avşa'da tatilcilerin dönüş çilesi

Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA) - KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda dönüş yoğunluğu başladı. Kışın nüfusu 2 bin 500 olan adada 1 günde 150 bin kişi ağırlandı. Dönüş için yola çıkan sürücüler, yollarda ve feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaz aylarında denizi, güneşi, kumu ve gece eğlencesiyle ilgi çeken Avşa Adası'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 8 bin yatak kapasitesi bulunan adada, sadece 1 günde 150 bin tatilci ağırlandı. Kalacak yer sorunu yaşayan tatilciler, satın aldıkları çadırlarda ve parklarda yatmak zorunda kaldı. Avşa'da tatilcilerin dönüş için yola çıktığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yollarda ve feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Aksoy, "Bu yıl sorunsuz olarak misafirlerimizi ağırladık. İDO 12 deniz otobüsünü sadece Avşa'da görevlendirdi. Bunun yanı sıra İDO ve diğer firmalara ait toplam 10 adet feribot ve arabalı vapur sürekli yolcu ve araç taşıdı. Biz de belediye olarak 30 arkadaşımızı iskelede görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız biletlerini önceden alan yolcuları ve araçları sırasıyla deniz otobüsü, feribot ve arabalı vapura bindiriyor. Buna rağmen çift şerit halinde 1,5 kilometreye yakın kuyruk oluştu. Avşa'da sorunsuz, su problemi olmadan güzel bir tatil geçirildi. Esnafın da yüzü güldü" dedi.
Başkan Aksoy, Avşa'daki yoğunluğun yarından sonra normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.

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Avşa'da tatilcilerin dönüş çilesiAvşa'da tatilcilerin dönüş çilesiAvşa'da tatilcilerin dönüş çilesiAvşa'da tatilcilerin dönüş çilesi

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