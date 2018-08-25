AVŞA'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ

Emir YILDIZMARMARA(Balıkesir)(DHA)-BALIKESİR AVŞA'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİAVŞA'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ KURBAN Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilde tamamen dolan Balıkesir'in Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda dönüş telaşı başladı. Kışın nüfusu 2 bin 500 olmasına rağmen bir günde 150 bin kişiyi ağırlayan Avşa Adası'nda oluşan uzun kuyruk tatilcilere zor anlar yaşattı.Yaz aylarında, denizi, güneşi, kumu ve gece eğlencesi ile bilinen Avşa Adası kurban bayramı nedeniyle yaşanan 9 günlük tatilde tamamen doldu. Toplam 8 bin yatak kapasitenin bulunduğu Avşa bir günde 150 bin tatilciyi ağırladı. Kalacak yer sorunu yaşayan özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler, satın aldıkları çadırlarda ve parklarda yatmak zorunda kaldılar. Avşa'da dönüş hazırlığının başladığını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Bu yıl sorunsuz olarak misafirlerimizi ağırladık. İDO 12 deniz otobüsünü sadece Avşa'da görevlendirdi. Bunun yanı sıra İDO ve diğer firmalara ait toplam 10 adet feribot ve arabalı vapur sürekli yolcu ve araç taşıdı. Biz de belediye olarak 30 arkadaşımızı iskelede görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız biletlerini önceden alan yolcuları ve araçları sırasıyla deniz otobüsü, feribot ve arabalı vapura bindiriyor. Buna rağmen çift şerit halinde, 1,5 kilometreye yakın bir kuyruk oluştu. Avşa'da sorunsuz, su problemi olmadan güzel bir tatil geçirildi. Esnafın da yüzü güldü dedi.Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa'daki yoğunluğun yarından sonra normale döneceğini sözlerine ekledi

