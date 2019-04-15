Avuç içinden uygulanan anjiyoyla tıkalı damarı açıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Hacıgül Karataş'a (73), avuç içinden girilerek anjiyo uygulanıp, damarına stent takıldı.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Fetni Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Hacıgül Karataş, Uzm. Dr. Onur Taşar tarafından muayene edildi, Karataş'a anjiyo uygulanmasına karar verildi ancak 1 ay önce kasıktan 2 kez anjio olduğu için aynı yerden girilmesi sağlık açısından riskli görüldü. Dr. Taşar, Karataş'ın avuç içlerinden girilerek anjio yapılmasına karar verdi. Tıkalı damarı açıldıktan sonra damarına stent takılan Karataş, bir gün sonra taburcu edildi.

Uzm. Dr. Onur Taşar, Türkiye'de standart olarak kasık, kol, el bileği, el üstü gibi bölgelerdeki atar damarlardan girilerek kalp anjiyosu ve damar açma işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Ancak bazı durumlarda bu bölgelerdeki atar damarlar anjio için uygun olmayabiliyor. Bu tür durumlarda alternatif bir giriş yeri olan ulnar arter distal bölgesi dediğimiz yeni bir giriş yolu kullanmak mümkün. Şu an dünyada çok az merkezde yapılan ve daha önce ülkemizde yapılmamış olduğunu teyit ettiğimiz bu yolu biz de hastamızda kullandık. Son 1 ayda kasıktan 2 kez anjio olduğu için bu yolu tercih ettik. Ve başarılı olduk" dedi.

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