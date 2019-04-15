HABER

Avuç içinden uygulanan anjiyoyla tıkalı damarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Hacıgül Karataş'a (73), avuç içinden girilerek anjiyo uygulanıp, damarına stent takıldı.

Avuç içinden uygulanan anjiyoyla tıkalı damarı açıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Hacıgül Karataş'a (73), avuç içinden girilerek anjiyo uygulanıp, damarına stent takıldı.
Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Fetni Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Hacıgül Karataş, Uzm. Dr. Onur Taşar tarafından muayene edildi, Karataş'a anjiyo uygulanmasına karar verildi ancak 1 ay önce kasıktan 2 kez anjio olduğu için aynı yerden girilmesi sağlık açısından riskli görüldü. Dr. Taşar, Karataş'ın avuç içlerinden girilerek anjio yapılmasına karar verdi. Tıkalı damarı açıldıktan sonra damarına stent takılan Karataş, bir gün sonra taburcu edildi.
Uzm. Dr. Onur Taşar, Türkiye'de standart olarak kasık, kol, el bileği, el üstü gibi bölgelerdeki atar damarlardan girilerek kalp anjiyosu ve damar açma işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Ancak bazı durumlarda bu bölgelerdeki atar damarlar anjio için uygun olmayabiliyor. Bu tür durumlarda alternatif bir giriş yeri olan ulnar arter distal bölgesi dediğimiz yeni bir giriş yolu kullanmak mümkün. Şu an dünyada çok az merkezde yapılan ve daha önce ülkemizde yapılmamış olduğunu teyit ettiğimiz bu yolu biz de hastamızda kullandık. Son 1 ayda kasıktan 2 kez anjio olduğu için bu yolu tercih ettik. Ve başarılı olduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Avuç içinden uygulanan anjiyoyla tıkalı damarı açıldıAvuç içinden uygulanan anjiyoyla tıkalı damarı açıldı

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
İzmit'te ikinci kadın belediye başkanı dönemiİzmit'te ikinci kadın belediye başkanı dönemi
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldüİstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.