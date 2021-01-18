HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Avuç içlerindeki bu noktaları ovmak şifa veriyor! El masajının öyle faydaları var ki...

Avuç içlerindeki bu noktaları ovmak şifa veriyor! El masajının öyle faydaları var ki...

18.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel vücut masajının sağlık faydalarını biliyoruz ancak el masajının sağlık yararları konusuna çok fazla hakim değiliz. Yapılan çalışmalar günde bir kez kendi kendine masaj yapmanın, artrit, karpal tünel sendromu ve nöropati gibi birçok durumla ilişkili ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunu hem videolu hem de yazılı bir şekilde anlatmaya çalıştık.

El masajı, sağlığınızı ve mutluluğunuzu çeşitli şekillerde iyileştirme potansiyeline sahiptir. 2011 tarihli bir araştırmaya göre, bir el masajının faydaları şunları içerebilir: Azalmış el ağrısı, daha az endişe, daha iyi ruh hali, gelişmiş uyku ve daha yüksek kavrama gücü.

2018 tarihli bir araştırmaya göre, düzenli bir masaj yaptırmak da kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir. Buna göre el masajının faydalarına gelin birlikte bakalım.

ARTRİT

Ellerinizdeki artrit ağrılı ve zayıflatıcı olabilir. El artriti olan insanlar, durumu olmayanlara göre ellerinde yüzde 75 daha az güce sahiptir. Bir kapıyı açmak veya bir kavanozu açmak gibi basit görevler göz korkutucu ve hatta imkansız olabilir. Ancak el masajıyla bu sorunun üstesinden gelinebilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal tünel sendromu bilekte ağrı, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur. Masaj terapisi, 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre karpal tünel ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. İnceleme, düzenli masaj yaptıran karpal tünel sendromlu kişilerin daha düşük seviyelerde ağrı, kaygı ve depresif ruh hali ile kavrama gücünün arttığını bildirdi.

NÖROPATİ

Nöropati, ellerinizde ve ayaklarınızda ağrıya neden olabilen sinir hasarıdır. Ayrıca uyuşma, karıncalanma ve diğer anormal hislere de neden olabilir. Masaj, dolaşımı iyileştirerek ve ekstremitelerinize kan akışını artırarak yardımcı olabilir.

Kısaca bilimsel kanıtlar, düzenli bir el masajının ağrıyı hafifletmeye, el gücünü artırmaya ve stres ve endişe duygularını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. El masajı, artrit, karpal tünel sendromu, nöropati ve diğer durumlar için tedavileri tamamlayabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Depresyona iyi gelen yoga pozları nelerdir? Kimler yapabilir?

Bu pozlar depresyona iyi geliyor!

Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...

Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...

Korona neden akciğerlere diğer zatürre türlerinden daha fazla zarar veriyor?

Korona neden akciğerlere daha fazla zarar veriyor?

Koronavirüsün tetiklediği hastalık: Misofobi

Koronavirüsün tetiklediği hastalık: Misofobi

Uzman isim açıkladı! Koronavirüsün akciğerdeki etkisini azaltmak için bunları tüketin

Koronavirüsün etkisini azaltmak için bunları tüketin

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri diğer hastalıklarla karıştırmayın

O yiyecekleri tüketince bağırsak sorunu yaşıyorsanız dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.