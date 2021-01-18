Avuç içlerindeki bu noktaları ovmak şifa veriyor! El masajının öyle faydaları var ki...

El masajı, sağlığınızı ve mutluluğunuzu çeşitli şekillerde iyileştirme potansiyeline sahiptir. 2011 tarihli bir araştırmaya göre, bir el masajının faydaları şunları içerebilir: Azalmış el ağrısı, daha az endişe, daha iyi ruh hali, gelişmiş uyku ve daha yüksek kavrama gücü.

2018 tarihli bir araştırmaya göre, düzenli bir masaj yaptırmak da kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir. Buna göre el masajının faydalarına gelin birlikte bakalım.

ARTRİT

Ellerinizdeki artrit ağrılı ve zayıflatıcı olabilir. El artriti olan insanlar, durumu olmayanlara göre ellerinde yüzde 75 daha az güce sahiptir. Bir kapıyı açmak veya bir kavanozu açmak gibi basit görevler göz korkutucu ve hatta imkansız olabilir. Ancak el masajıyla bu sorunun üstesinden gelinebilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal tünel sendromu bilekte ağrı, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur. Masaj terapisi, 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre karpal tünel ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. İnceleme, düzenli masaj yaptıran karpal tünel sendromlu kişilerin daha düşük seviyelerde ağrı, kaygı ve depresif ruh hali ile kavrama gücünün arttığını bildirdi.