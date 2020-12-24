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Avucunda altınları gizleyerek çalan şüpheli tutuklandı

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcuda avucuna gizlediği altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcuda avucuna gizlediği altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sağlık kontrolüne götürülen zanlı, “Yeter çektiğiniz elli kere çektiniz yetmedi mi” dedi.
Kahramanmaraş’ta 2 ayrı kuyumcudan ve 1 saatçiden iş yeri çalışanlarını oyalamak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüpheli şahsın vitrinden çıkarttırdığı takıları kararsız bir şekilde inceleme yaparken, el çabukluğu ile önce parmak arasına sonra da avucuna hissettirmeden aldığı, bu yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızın yaptığı yöntemle 12 bin 500 lira değerinde altın bileklik, kolye ve kol saati çaldığı belirlendi.
Olaylarla ilgili iş yerlerindeki kameraları inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkal doğrultusunda araştırma yaptı.
Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen ve il dışından suç işlemek amacıyla Kahramanmaraş’a geldiği tespit edilen Bayram Ali Ş. (52), üzerinde çalıntı saat ile polis tarafından yakalandı. Kaldığı yerde yapılan aramada ziynet eşyası da ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardında sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yeter çektiğiniz elli kere çektiniz yetmedi mi” dedi.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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