Avukat anne Aynur Göçmen o soruya cevap veremedi

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi. Oğlunun avukatlığını üstlenen eski hakim Aynur Göçmen hakimlik yaptığı dönemde kendisine böyle bir dava gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceği sorusuna cevap vermedi.

"O soruya cevap veremedi"

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Göçmen’in avukatı ve annesi Aynur Göçmen, hem avukat, hem anne olarak zor bir mücadele verdiğini söyledi.

İki üniversite okuyan oğlunun 16 aydır tutuklu bulunduğuna ve bunun telafisi imkansız zararlar oluşturduğuna dikkat çeken anne Göçmen, "Kız arkadaşıyla birbirlerine iyi gelmeyen bir ilişki yaşadılar. Oğlum 4 adli dosyaya karıştı. Hepsinde yanında kız arkadaşı vardı. Bir yıl önce basına yansıyan olayda da yine aynı kız arkadaşı yanındaydı. Maalesef oğlumun hayat çizgisi değişti. Kız arkadaşı ile yaşadığı ilişki boyunca baba rolünü Görkem’e çok sık yüklüyordu. Bu da Görkem’de fiziksel şiddet olarak yansımaya başlamıştı" diye konuştu.

Aynur Göçmen, hakimlik yaptığı dönemde kendisine böyle bir dava gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine, "Bu hiç doğru olmaz. Meslek ayrı bir şey" diyerek cevap vermekten kaçındı.