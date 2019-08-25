Avukat anne ve oğlundan sonra baba da hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan Çftçi'nin (5) ölümü ile sonuçlanan cip ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan avukat baba Eray Çiftçi'de (34) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya Karayolu'nun Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi.

İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan Eray Çiftçi ve oğlu Kaan, Kulu Devlet Hastanesi'ne, Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve küçük oğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, Eray Çiftçi ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Kılıç hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralama' suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA DA KURTARILAMADI

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisini sürdürülen Avukat baba Eray Çiftçi de yaşama tutunamadı. Doktorların çabalarına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybeden Eray Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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