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Avukat aracını park ederken gördü, adeta aracın önüne atlayıp hesap sordu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da bir sürücünün köpeği bagaja koymaya çalıştığını fark eden Avukat Ece Toplar, sürücünün aracının önünü keserek, durdurdu ve duruma tepki gösterdi.

Antalya’da bir sürücünün köpeği bagaja koymaya çalıştığını fark eden Avukat Ece Toplar, sürücünün aracının önünü keserek, durdurdu ve duruma tepki gösterdi. Toplar, “‘Köpeği bagajdan çıkart’ dedim ve bana ısrarla ‘sen mafya mısın? Eşkıya mısın?’ demeye başladı” dedi.
Olay, Meltem Mahallesi’nde saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avukat Ece Toplar adliyeye geçtiği sırada bir sürücünün köpeği bagaja koymaya çalıştığını fark etti. Sürücüye tepki gösteren Toplar, aracını boş bir alana park etti ve hareket etmek üzere olan sürücünün önüne geçerek yolunu kesti. Sürücü, Avukat Toplar’a, köpeğin hasta olduğunu ve kimseyle temasının olmamaması gerektiği için bagaja koymaya çalıştığını söyledi. Cep telefon kamerasından sürücünün görüntüsünü çeken Toplar, sürücüyle olan diyaloglarını da kayda aldı.
İkili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sürücü ise köpeği arka koltuğa koyarak, olay yerinden ayrıldı. Durumu polise bildiren Avukat Ece Toplar, konunun takipçisi olacağını ifade etti.

“Önüne atladım, yolunu kestim”
Olayı anlatan Toplar, “Ben adliyeye gidiyordum. O esnada bir adamın köpeği hırpalayarak bagaja koyduğunu gördüm. ‘Ne yapıyorsun?’ diyerek yavaşladım. Yüksek sesle tepki gösterdim. O da bana, ‘Sanane benim köpeğim. Ben onu kuaföre götürüyorum’ dedi. Bana tepki gösterdi. Bende aracı boş bir yere park ettim. Dönüp baktığımda adamın köpeği bagaja koyup üzerini de kapattığını gördüm. Uğraşmamak için aracıyla kaçmaya çalıştı. Bende önüne atladım, yolunu kestim. Ellerimi aracının üzerine koydum. Ondan sonra bana, ‘Ne yapacaksın köpek benim’ diye tepki gösterdi” dedi.

“ ‘Sen eşkıya mısın?’ demeye başladı”
Sürücüye köpeğin bagajda nefes almakta zorluk yaşayacağını söylediğini aktaran Toplar şöyle devam etti:
“Arka koltuğa koymasını söyledim. Bana hala, ‘sana ne benim köpeğim koymuyorum’ dedi. Köpeğin aşı karnesini göstermesini istedim. O da bana ‘polis misin?’ diye sordu. Bende avukat olduğumu söyledim sonra kendisini geri çekti. Aşı karnesini inceledim, Özge diye birinin ismi yazıyordu. Köpeğin kendisine ait olup olmadığını sordum. Arkadaşının köpeği olduğunu söyledi. ‘Köpeği bagajdan çıkart’ dedim ve bana ısrarla ‘sen mafya mısın? Eşkıya mısın?’ demeye başladı. En sonunda köpeği arka koltuğa koydu ama çıkartırken çekiştiriyordu. ’ dedi”
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan ise , konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

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