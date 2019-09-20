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Avukat Aydoğan: “Anne konuşmaktan korkuyor”

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasıyla ilgili açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum Başkanı Avukat Ayşegül Aydoğan, şikayetçi olan anne Şükran Aydemir’in susma hakkını kullanarak aslında korkutulduğunu söyledi.Ağrı Adliyesinde devam eden mahkemede anne Şükran Aydemir şikayetçi olurken, baba Nihat Aydemir şikayetinden vazgeçti.

Avukat Aydoğan: “Anne konuşmaktan korkuyor”

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasıyla ilgili açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum Başkanı Avukat Ayşegül Aydoğan, şikayetçi olan anne Şükran Aydemir’in susma hakkını kullanarak aslında korkutulduğunu söyledi.
Ağrı Adliyesinde devam eden mahkemede anne Şükran Aydemir şikayetçi olurken, baba Nihat Aydemir şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine tanıkların ifadesinin alınması için duruşmaya ara verildi.
Verilen arada açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum Başkanı Avukat Ayşegül Aydoğan, annenin korktuğu için susma hakkını kullandığını iddia ederek, “Leyla yalnız ama biz burada onun yalnız olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Şu an için sanıklar dinlenecek aradan sonra duruşma devam edecek. Çelişkili ifadeler var ama mahkeme heyeti adaletli bir şekilde duruşmayı yönetiyor. Biz UCİM güçlü bir ekip olarak buradayız. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim annenin korktuğu çok açık. Anne özellikle şöyle bir cümle kullandı; ’Benim 6 çocuğum daha var.’ Bu demek oluyor ki anne onlara bir şey olmasından korkuyor. Anne keşke konuşsa da onun yanında olsak” dedi.
Aydoğan, yeni tutuklamaların olabileceğini belirterek, “Uzun zamandır ilk kez çok adil bir mahkeme heyeti görüyorum. Yeni tutuklamalar bekliyoruz. Tutuklanan sanığın savunması tamamen çalışılmış. Daha önceki ifadeleriyle şimdiki ifadeleri birbirini tutmuyor. Savcılıktaki ifadelerini yalanlıyor bunu diğer sanıklar da yapıyor. Mahkeme heyeti de bunun farkında. Herkes savcılık ifadelerinden farklı konuşuyor. Gördüm dediklerine görmedim demeye başladılar. Hepsi tek ağızdan konuşmaya başladılar. Savcılıkta aramızda husumet var demiştiler burada demiyorlar” şeklinde konuştu.
Mahkeme verilen aranın ardından 14:15’de devam edecek.

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