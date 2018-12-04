HABER

Avukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

MERSİN'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden avukat Ayşe Tunç (37) adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden avukat Ayşe Tunç (37) adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan ve bekar olan avukat Ayşe Tunç, dengesini kaybedip aşağı düştü. Çağrılan ambulanstaki sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tunç'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mersin’in tanınmış avukatlarından merhum Mithat Tunç'un kızı olan Ayşe Tunç'un ölümü üzerine Mersin Barosu'nun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri iptal edildi.
Bugün ise Tunç için Mersin Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene acılı anne Naran Tunç'un yanı sıra aile bireyleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tunç'un avukatlık cübbesi tabutunun üzerine örtülürken, annesi Naran ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Yapılan duanın ardından cenaze aracına konulan Tunç'un naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Muğdat Camii'ne götürüldü. Avukatın cenazesi daha sonra ise Erdemli ilçesinde defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Avukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandıAvukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandıAvukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandıAvukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandı

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
Torbalı'da gasp ettiği taksiyle Ödemiş'te yakalandıTorbalı'da gasp ettiği taksiyle Ödemiş'te yakalandı
Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Kato Dağı’nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

Araçları böyle biçti! O anlar kamerada

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

'Ya cinsel ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.