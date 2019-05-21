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Avukat Boylu’nun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Avukat Müzeyyen Boylu’nun boşanma aşamasında olan eşi tarafından öldürülmesi Bolu Barosu avukatları tarafından protesto edildi.Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu için Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi.

Avukat Boylu’nun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

Avukat Müzeyyen Boylu’nun boşanma aşamasında olan eşi tarafından öldürülmesi Bolu Barosu avukatları tarafından protesto edildi.
Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu için Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Boylu’nun öldürülmesini protesto eden üyeler, yaşananın bir kadın cinayeti olduğunu ve kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktanın acı bir şekilde görüldüğünü söyledi.
Grup adına basın açıklaması yapan Komisyon Başkanı Avukat Fatma Kubilay, boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanmasının, ülkede kadına şiddette gelinen vahim ve ürkütücü bir durum olduğunu ifade etti. Kubilay, "Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize ’kral çıplaktır’ demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir” dedi.
Yetkilileri göreve davet eden Kubilay, “Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda oluşturulan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açısını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Boylu’nun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

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