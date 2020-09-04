Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu arasıda 'ölüm orucu' tartışması

Haber Global canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın konukları Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu bribirine girdi.

Avukatlık Kanunu'yla ilgili yapılması planlanan düzenlemenin konuşulduğu programda konu ölüm oruçlarına gelince tansiyon yükseldi.

Pınar Hacıbetaşoğlu, adil yarglanma talebiyle ölüm orucuna giren ve hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik üzerinden ölüm oruçlarının meşrulaştırıldığını ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığını söyledi.

'TİMTİK'İN AVUKATLARI SAMİMİ DEĞİLDİ'

Timtik'in ölümünü istemeyenlerin samimi olmadığını belirten Hacıbetaşoğlu, Timtik'in avukatlarının hastane önünde açıklama yapacağına Yargıtay önünde eylem yapmaları gerektirdiğini dile getirdi.

AYTAÇ ÜNSAL'IN TAHLİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Celal Ülgen ise Timtik'in avukatlarının bütün yolları denediğini belirtirken buna rağmen hiçbir zaman ölüm orucunu savunmadığının altını çizdi. Yargıtay'ın ölüm orucundaki diğer avukat Ataç Ünsal hakkında tahliye kararı verirken Timtik için ise vermemesine dikkat çekti.

ÜLGEN: BENİ YAYINA ÇIKARMAYIN

Hacıbetaşoğlu'nun sözlerini çarpıttığını belirten Ülgen, sinirlenerek "Bir daha beni Pınar Hanımla yayına çıkarmayın" dedi.

Hacıbetaşoğlu ise "Meslektaşım ne kadar alıngansız. Herhangi bir şey söylemedim" diyerek Ülgen'e yanıt verdi.

