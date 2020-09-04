HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu arasıda 'ölüm orucu' tartışması

Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu arasıda 'ölüm orucu' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Canlı yayındaki 'ölüm orucu' tartışmasında Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu birbirine girdi. Hacıbektaşoğlu'nun sözlerine sinirlenen Ülgen "Bir daha beni Pınar Hanımla yayına çıkarmayın" dedi.

Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu arasıda 'ölüm orucu' tartışması

Haber Global canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın konukları Avukat Celal Ülgen ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu bribirine girdi.

Avukatlık Kanunu'yla ilgili yapılması planlanan düzenlemenin konuşulduğu programda konu ölüm oruçlarına gelince tansiyon yükseldi.

Pınar Hacıbetaşoğlu, adil yarglanma talebiyle ölüm orucuna giren ve hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik üzerinden ölüm oruçlarının meşrulaştırıldığını ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığını söyledi.

'TİMTİK'İN AVUKATLARI SAMİMİ DEĞİLDİ'

Timtik'in ölümünü istemeyenlerin samimi olmadığını belirten Hacıbetaşoğlu, Timtik'in avukatlarının hastane önünde açıklama yapacağına Yargıtay önünde eylem yapmaları gerektirdiğini dile getirdi.

AYTAÇ ÜNSAL'IN TAHLİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Celal Ülgen ise Timtik'in avukatlarının bütün yolları denediğini belirtirken buna rağmen hiçbir zaman ölüm orucunu savunmadığının altını çizdi. Yargıtay'ın ölüm orucundaki diğer avukat Ataç Ünsal hakkında tahliye kararı verirken Timtik için ise vermemesine dikkat çekti.

ÜLGEN: BENİ YAYINA ÇIKARMAYIN

Hacıbetaşoğlu'nun sözlerini çarpıttığını belirten Ülgen, sinirlenerek "Bir daha beni Pınar Hanımla yayına çıkarmayın" dedi.

Hacıbetaşoğlu ise "Meslektaşım ne kadar alıngansız. Herhangi bir şey söylemedim" diyerek Ülgen'e yanıt verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Vali Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...Vali Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Diğer Haberler
Avcılar'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle etrafa ateş etti
Pompalı tüfekle etrafa ateş etti
Grip aşısı talebi, geçen yılı şimdiden ikiye katladı
Talep patladı! Eczaneler isim sırası alıyor
Kayseri Valisi açıkladı! 80 yaşındaki kadın 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Karabük Valisi Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...
Vali Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...
Vali Şimşek duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Vali duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalara suç duyurusu
İzmir'deki ünlü restoranın sahibinin oğlu ölü bulundu! Yeni detaylar var
Ölü bulunmuştu! Yeni detaylar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.