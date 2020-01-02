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  4. Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adana'da bir kadınını avukat cübbesiyle verdiği erotik poz sosyal medyada olay oldu. Fotoğraftaki cübbede 'Adana' yazdığının belirlenmesi üzerine Adana Barosu harekete geçti.

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Sosyal medyada bir kadına ait avukat cübbesiyle çekilmiş erotik pozlar yayınlandı. Cübbenin kolunda Adana yazması Adana Barosu’nu harekete geçirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.

DA

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bırakın milletin fantazilerini ne. hali varsa görsün
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