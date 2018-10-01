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Avukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana ait

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Avukat Muammer Çuhadaroğlu, MHP tarafından gündeme getirilen 'af yasa taslağı' metninin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Avukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana ait

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Avukat Muammer Çuhadaroğlu, MHP tarafından gündeme getirilen 'af yasa taslağı' metninin kendisine ait olduğunu öne sürdü.
İskenderun Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Av. Muammer Çuhadaroğlu, af yasa taslağı metnini 3 sayfa olarak hazırladığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulmak üzere 17 Temmuz'da MHP Genel Sekreteri Fırat Erdoğan’a taahhütlü gönderdiğini söyledi. Çuhadaroğlu, "Fırat Erdoğan bu gönderimi 19 Temmuz günü almış. Benim beklentim bununla ilgili beni aramaları ya da taslağın bana ait olduğunu genel başkana iletmeleriydi. Ama hiçbiri olmadı, sanki taslağı kendileri hazırlamış gibi davrandılar. Bir süre sonra bana ait bu proje ile ortaya çıktılar. Kişilere karşı işlenen suçları mağdur kişinin dışında kimse affedemez. Biz oy verirken af yetkisi vermedik. Bu tamamen mağdur kişilere bağlıdır. Aksi zaten vicdani olmaz. Böyle bir af onaylanırsa sonuçlar ağır olur. Ancak devlete karşı işlenen basit suçlar affedebilir."
BENİM OLDUĞU TEYİT EDİLSİN
MHP tarafından projesinin gündeme getirilmesinden memnun olduğunu anlatan Çuhadaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak isterim ki benim olduğunu teyit etsinler. Zaten ben bu projeyi yıllar önce hazırlamıştım, güncelledim ve gönderdim. Bugün MHP tarafından bazı suçlara ait hükümlerinin cezalarının her ne kadar 5 yıllık kısmının infazının ertelenmesi şeklinde teklif edilmiş ise de, Cumhurbaşkanının Almanya dönüşüne müteakiben Af Yasa Tasarısı’nın kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisinin ‘suç mağdurlarının affetmesi’ şeklinde tezahür edeceği öngörülmektedir."

FOTOĞRAFLI

Avukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana aitAvukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana aitAvukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana aitAvukat Çuhadaroğlu: Gündemdeki af yasa taslağı bana ait

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