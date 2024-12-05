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  4. Avukat değil vukuat! Cezaevindeki mahkumun üzerinde uyuşturucu bulununca ortaya çıktı... Kendini bakın nasıl savundu

Avukat değil vukuat! Cezaevindeki mahkumun üzerinde uyuşturucu bulununca ortaya çıktı... Kendini bakın nasıl savundu

05.12.2024 11:35
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 11:35
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Bu sefer suç ortağı avukat oldu! Cezaevindeki müvekkiline ziyarete giden 40 yaşındaki Avukat Halise K., mahkuma 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Mahkumun garip davranışlarından şüphelenen gardiyan üstünü aradı, 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıktı. Avukatın evine de arama yapıldı, orada da uyuşturucu bulundu. Halise K., ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait" dedi.

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Halise K., pazartesi günü, E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlardan olan müvekkiliyle görüştü. Gardiyanlar, avukatın görüşme yaptığı mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı.

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Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 gram bonzai ham maddesinden yaklaşık 150 gram uyuşturucu elde edebileceği belirlendi.

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UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI!

Gardiyanlar durumu, cezaevi savcısına bildirdi. Açılan soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mahkumla görüşme yapan avukat Halise K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

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‘İFTİRA ATIYOR’

Gözaltına alınan avukat Halise K., salı günü sevk edildiği mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim. Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Avukat uyuşturucu mahkum
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