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Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Son sözü ortaya çıktı, kardeşini arayıp...

13.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından restoranda silahla öldürülmüştü. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcılık katil zanlısı Oktay Dönmez ile ilgili "Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü" ifadesine yer verdi. Ayrıca, Yıldız'ın kardeşini arayıp 'Hakkınızı helal edin' dediği ortaya çıktı.

Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Son sözü ortaya çıktı, kardeşini arayıp...

İstanbul Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, 10 Ocak'ta eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürülmüştü. Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanırken Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor. Savcılığın hazırladığı iddianamade Dönmezle ilgili olarak "Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü" ifadesine yer verilirken Yıldız'ın kardeşini arayıp “Hakkınızı helal edin” dediği ortaya çıktı.

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DİLARA YILDIZ'IN KATİLİ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Avukat Dilara Yıldız'ı katleden Oktay Dönmez hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Oktay Dönmez, önümüzdeki günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"ACI ÇEKMESİNDEN ZEVK ALMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ"

İddianamede genç avukatın zarar görmemek için büyük çaba sarf ettiğine de dikkat çeken savcılık, "Sadece şüpheliden ayrılmak istedi. Şüpheli, kabullenmediği için çok büyük bir kin güttü ve takıntı haline getirdi. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Öldürmesinin nedeni iddia edildiği gibi alacak-verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi. Hiçbir suçu ve günahı bulunmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

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MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI! 'CELLADIM DE BANA"

Sabah'ın haberine göre Oktay Dönmez'in genç avukata attığı mesajlara da ulaşıldı. "Gerekirse yanında kim varsa onları da alacağım, günlerin sayılı, mermiyi gözünden sokup beyninden çıkaracağım, celladım de bana" gibi birçok kez korkunç şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı. Tabanca ve avucunda mermi dolu bir fotoğrafı da eski nişanlısına gönderdiği belirlendi.

YILDIZ'IN SON SÖZÜ ORTAYA ÇIKTI! 'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Kahreden olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de yürek yakan detaylar arasında yer aldı. Dilara Yıldız'ın kardeşinin de polisi arayıp "Ablam beni aradı, zor durumda. Eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.

TELEFONUNDAKİ ARAMALAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Dönmez'in telefonunda yapılan incelemede internetten, "Kişinin konumunu bulma, 7.65 mm suikast silahı mı, infaz videosu, kafaya silah dayama, anadolu adliyesi hakim listesi, anadolu adliyesi yemek katı" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Bu aramalar için savcılık, "Canavarca hisle öldürmeyi planladı" ifadesini kullandı.

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